USA und Iran unterzeichnen Rahmenabkommen

Die USA und der Iran haben ein Rahmenabkommen unterzeichnet, über dessen Inhalt noch nicht viel bekannt ist. Die Straße von Hormus soll bereits am Freitag vollständig geöffnet sein.

Vor der offiziellen Unterzeichnung eines Rahmenabkommen s am Freitag ist das entsprechende Dokument bereits am Montag digital unterzeichnet worden. Die Straße von Hormus soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zudem bereits am Freitag "vollständig" geöffnet sein.

Viele Fragen sind allerdings nach wie vor offen. Der Iran-Deal, den wir geschlossen haben, wird der Welt eine Menge Erfolg bringen, sagte Trump am Montag in Evian. Das Abkommen solle am Freitag von Vizepräsident JD Vance persönlich unterzeichnet werden. Ob er selbst dabei sein werde, ließ er offen.

Ich könnte involviert sein, sagte Trump. Als Unterzeichnungsort ist Genf im Gespräch. Laut einem hochrangigen US-Vertreter in Washington hätten Trump und sein Vizepräsident JD Vance sowie der iranische Chefunterhändler Mohammed-Bagher Ghalibaf die Vereinbarung digital signiert. Eine Bestätigung aus Teheran gab es dafür vorerst nicht.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran am Sonntag unter Vermittlung von Pakistan auf das Abkommen verständigt, über dessen Inhalt noch nicht viel bekannt ist. Schwierige Streitfragen wie das iranische Atomprogramm und die US-Sanktionen sollen in den folgenden 60 Tagen verhandelt werden. Iran-Korrespondentin Rosa Lyon (ORF) betont, dass Teheran dem geplanten Rahmenabkommen skeptisch gegenüberstehe, da frühere US-Versprechen nach iranischer Einschätzung nicht eingehalten worden seien.

Trump sagte in Evian, der Text des Abkommens solle irgendwann nach Freitag auch veröffentlicht werden. Es ist ein starker Text, betonte der US-Präsident. Die strategisch wichtige Straße von Hormus sei ebenfalls bereits geöffnet und werde am Freitag vollständig geöffnet sein, so Trump am Montag.

Zudem habe er die Aufhebung der Blockade iranischer Häfen angeordnet. Ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter bestätigte, dass die Passage nach der Unterzeichnung wieder für alle Handelsschiffe offen sein soll.

Darüber hinaus soll der halbamtlichen iranischen Nachrichtenagentur Fars zufolge der Schiffsverkehr durch die Meerenge künftig vom Iran in Abstimmung mit Oman reguliert werden. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien erklärten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme ihrer Regierungschefs entschlossen, die Wiederaufnahme der Schifffahrt in der Straße von Hormus durch eine rein defensiv ausgerichtete, unabhängige Mission zu unterstützen.

Frankreichs Präsident und G-7-Gastgeber Emmanuel Macron bot Trump erneut die militärische Unterstützung bei der Absicherung des Schiffsverkehrs durch die Meerenge an - ein Angebot, das Trump weitgehend ablehnte. Trump bekräftigte zudem, dass für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus keine Maut erhoben werden solle. Sie wird offen sein und gebührenfrei, sagte Trump, der aber einräumte, dass es über dieses Thema einen kleinen Streit gegeben habe.

Vom Iran hieß es zuvor, dieser wolle nach Ablauf einer 60-tägigen Frist wieder Gebühren für Seeverkehrsdienste verlangen. Diese Dienste würden Sicherheits-, Navigations-, Umwelt- und Versicherungsdienstleistungen umfassen. Entsprechende Gebühren würden jedoch gegen internationales Seerecht verstoßen. Ob hier bereits das letzte Wort gesprochen ist, ist unklar.

Ganz abgesehen davon wird es Fachleuten zufolge auch einige Zeit dauern, bis der internationale Schiffsverkehr wieder normal funktioniert - auch wenn laut Trump sich die Staus schon aufzulösen beginnen. Der Iran stimmte zu, keine Atomwaffen herzustellen oder zu erwerben. Bis zu einem endgültigen Abkommen soll Teheran seine nuklearen Aktivitäten einfrieren. Das betreffe die Urananreicherung und den Ausbau von Atomanlagen, hieß es aus iranischen Kreisen.

Reuters zitierte einen iranischen Insider, nach dessen Angabe die USA auch zugestimmt habe, dass der Iran seine Bestände an hochangereichertem Uran im eigenen Land verdünnen darf. Trump hatte am Samstag erklärt, es gebe keine Eile beim Abtransport des Materials. Der Abtransport werde geschehen, wenn alles ruhig ist. Vor diesem Hintergrund kündigte Trump ein strenges Kontrollsystem an, nannte jedoch keine Details.

Bis zu einer endgültigen Einigung wollen die USA dem iranischen Insider zufolge keine neuen Sanktionen verhängen. Zudem sollen die Ölsanktionen für einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt werden. Nach dem endgültigen Abkommen sollen alle US- und UNO-Sanktionen gegen den Iran nach einem vereinbarten Zeitplan aufgehoben werden.

Außerdem haben sich die USA dem iranischen Regierungsvertreter zufolge bereiterklärt, eingefrorene iranische Vermögenswerte im Wert von 25 Milliarden US-Dollar freizugeben. Die Regierung in Washington will auch in Abstimmung mit regionalen Verbündeten einen Wiederaufbau- und Entwicklungsplan für den Iran ausarbeiten. Laut US-Angaben soll es dafür Fonds im Umfang von 300 Milliarden Dollar (rund 260 Mrd. Euro) geben





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