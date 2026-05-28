USA und Iran trotz Waffenruhe erneut in gegenseitige Angriffe verwickelt

Trotz der seit 8. April geltenden Waffenruhe haben die USA erneut Ziele im Iran angegriffen. Die iranische Revolutionsgarde beschoss daraufhin einen US-Stützpunkt in Kuwait. Die Angriffe gefährden die fragile Waffenruhe und die Verhandlungen über ein Kriegsende. Die Straße von Hormus bleibt blockiert, die Ölpreise steigen.

Die USA haben trotz der bestehenden Waffenruhe erneut Ziele im Iran angegriffen. Die Revolutionsgarde der Islamischen Republik reagierte darauf am Donnerstag in der Frühe mit dem Beschuss eines US-Luftstreitkräftestützpunkts in der Golfregion.

Kuwait teilte mit, es gebe Raketen- und Drohnenangriffe, ließ aber offen, wer dafür verantwortlich war. In Kuwait befindet sich eine große Basis der US-Armee. Seit dem Beginn des Iran-Krieges Ende Februar hatte Teheran als Vergeltung für die Luftangriffe der USA und Israels auch Ziele in mehreren Golfstaaten, darunter Kuwait, ins Visier genommen.

Zudem griffen proiranische Milizen feindliche Stützpunkte in Ländern der Region an. Nach Angaben der Golfstaaten hielten diese Attacken teilweise auch nach Inkrafttreten einer seit 8. April geltenden Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA an. Die Angriffe gefährden die ohnehin fragile Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien.

Sie schmälern zudem die Hoffnung auf ein Friedensabkommen und eine baldige Öffnung der für die internationale Schifffahrt wichtigen Straße von Hormus. Die Angriffe auf Kuwait erfolgten, nachdem die USA trotz des Waffenstillstands erneut nächtliche Angriffe auf den Iran geflogen hatten. Das US-Militär bestätigte einen Angriff auf eine iranische Stellung nahe der Straße von Hormus.

Zudem seien vier Drohnen abgeschossen worden, die eine Bedrohung für die USA darstellten, sagte ein US-Beamter. Die angegriffene Stellung in der Stadt Bandar Abbas sei gerade dabei gewesen, eine fünfte Drohne zu starten. Diese Maßnahmen waren zurückhaltend, rein defensiv und darauf ausgerichtet, die Waffenruhe aufrechtzuerhalten, hieß es weiter. Iranische Medien berichteten von drei schweren Explosionen in der Nähe von Bandar Abbas.

Bandar Abbas ist die Hauptstadt der Provinz Hormusgan und gilt als eines der wichtigsten militärischen Zentren des Iran am Golf und an der Straße von Hormus. Erst vor wenigen Tagen hatte es im Bereich der Straße von Hormus gegenseitige Angriffe der Kriegsparteien gegeben. Die iranische Armee ihrerseits feuerte nach Angaben des staatlichen Fernsehens Warnschüsse auf vier Schiffe ab, welche die Straße von Hormus durchqueren wollten.

Vier Schiffe versuchten, die Straße von Hormus zu durchqueren und in den Persischen Golf einzufahren, ohne sich mit den Sicherheitskräften abzustimmen, hieß es am Donnerstag im Telegram-Kanal des Fernsehens. Die Straße von Hormus ist für den internationalen Schiffsverkehr seit Kriegsbeginn weitgehend blockiert. Der Iran blockiert die insbesondere für den Handel mit Öl und Flüssiggas immens wichtige Straße von Hormus seit Beginn des Krieges mit den USA und Israel Ende Februar weitgehend.

Die Blockade hat die Weltmärkte erschüttert und die Ölpreise in die Höhe schießen lassen. Die USA verhängten ihrerseits eine Seeblockade gegen iranische Häfen. Die wechselseitigen Angriffe erfolgen trotz der Waffenruhe und laufender Verhandlungen über ein Kriegsende. Aus der Sicht von US-Präsident Donald Trump ist der Stand der Verhandlungen noch nicht zufriedenstellend.

In einer Sitzung seines Kabinetts im Weißen Haus sagte er, der Iran wolle unbedingt ein Abkommen schließen. Die US-Regierung sei damit aber noch nicht zufrieden. Trump erneuerte die Drohung, dass man entweder ein Abkommen schließen oder weiterkämpfen werde. Die Revolutionsgarde betonte ihrerseits am Mittwoch ihre Kampfbereitschaft.

Die Streitkräfte halten sich bereit, mit vollen Magazinen, sagte Mohammed Achbarsadeh, ein ranghoher Vertreter der Elitestreitmacht der Islamischen Republik. Einer der größten Streitpunkte in den Verhandlungen ist neben dem iranischen Atomprogramm die Straße von Hormus. Die US-Regierung belegte zuletzt eine vom Iran neu geschaffene Behörde zur Kontrolle und Mauterhebung mit Sanktionen. Der Plan, eine Gebühr für die Durchquerung der Meerenge zu erheben, verstoße gegen internationales Recht, erklärte das Finanzministerium in Washington.

Die US-Regierung warnt Reeder vor einer Zusammenarbeit mit der Behörde, um die Meerenge zu passieren. Das könne als Unterstützung der Revolutionsgarde aufgefasst und ebenfalls mit Sanktionen belegt werden. Vor dem Hintergrund der jüngsten Angriffe der USA und des Iran sprach die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas von einer sehr gefährlichen Zone zwischen Krieg und Frieden. Es liegt in niemandes Interesse, dass dieser Krieg weitergeht, sagte Kallas am Donnerstag vor einem Treffen der EU-Außenministerinnen und -minister im zypriotischen Limassol.

Die Ölpreise legten am Donnerstag im frühen Handel kräftig zu. Auf dem Markt wurde auf die neuen Angriffe in der Golfregion und eine weitere Sanktionsrunde der USA gegen den Iran verwiesen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli stieg um rund 3,6 Prozent auf 97,6 US-Dollar. Damit blieb die Notierung aber weiter unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar.

Am Mittwoch war der Brent-Preis zeitweise noch um mehr als fünf Prozent gefallen





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