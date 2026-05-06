USA und Iran stehen vor Einigung über Absichtserklärung zur Konfliktbeendigung

Die USA und der Iran sind nach einem Medienbericht kurz vor einer Einigung über eine Absichtserklärung zur Beendigung des Konflikts. Das Dokument soll den Rahmen für detailliertere Atomverhandlungen abstecken. Der iranische Außenminister betonte die Notwendigkeit eines fairen Abkommens, während China seine Unterstützung für den Iran bekräftigte.

Die US-Regierung steht nach einem Medienbericht kurz vor einer Einigung mit dem Iran über eine Absichtserklärung zur Beendigung des Konflikts. Das eine Seite umfassende Dokument soll den Rahmen für detailliertere Atomverhandlungen abstecken, wie das Nachrichtenportal „Axios“ unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter berichtet.

Der Bericht kann zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Zuvor hatte Teheran auf eine umfassende diplomatische Einigung gepocht. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi betonte in Peking nach einem Treffen mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi, dass der Iran ausschließlich ein faires und umfassendes Abkommen akzeptieren werde.

„Wir werden alles daransetzen, um unsere legitimen Rechte und Interessen in den Verhandlungen zu schützen“, sagte Araqchi iranischen Medienberichten zufolge. US-Präsident Donald Trump sprach am Mittwoch von großen Fortschritten und stellte eine vorübergehende Aussetzung des US-Geleitschutzeinsatzes für Handelsschiffe in der Straße von Hormus in Aussicht. Auf Trumps Angebot, den US-Marineeinsatz in der Straße von Hormus auszusetzen, ging Araqchi nicht direkt ein. Wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, tauschten sich Araqchi und Yi in Peking aus.

Staatliche iranische Medien bestätigten die Zusammenkunft. Araqchi dankte Peking für die Verurteilung des von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs und nannte China „einen engen Freund“ seines Landes. Er betonte, dass die Kooperation der Länder in der gegenwärtigen Situation noch enger werden werde. Wang betonte dem chinesischen Außenministerium zufolge, dass die Kämpfe gestoppt werden müssten und Feindseligkeiten nicht wieder beginnen dürften.

China unterstütze den Iran bei der Wahrung seiner nationalen Sicherheit und Souveränität und wertschätze dessen Willen, eine politische Lösung zu suchen. Mit Blick auf die Lage in der Straße von Hormus teile die Weltgemeinschaft das Interesse, den normalen und sicheren Schiffsverkehr durch die Meerenge wiederaufzunehmen, sagte Wang. Peking hoffe, dass die jeweiligen Seiten so bald wie möglich auf den Ruf der internationalen Gemeinschaft reagierten. China und der Iran sind wirtschaftlich enge Partner, wobei China der größte Abnehmer iranischen Öls ist.

Peking hat das Vorgehen der USA gegen den Iran bereits mehrfach kritisiert. Wang und Araqchi trafen sich rund eine Woche vor einer geplanten China-Reise von US-Präsident Trump. Washington hat den Besuch angekündigt, Peking bestätigte die Visite bisher nicht. Außenamtssprecher Lin Jian erklärte, beide Seiten stünden bezüglich des Besuchs in Kontakt. Nähere Details nannte er nicht





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