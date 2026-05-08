USA und Iran: Neue Angriffe in der Straße von Hormus - Waffenruhe bleibt in Kraft

Nach militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran in der Straße von Hormus betont US-Präsident Donald Trump, dass die Waffenruhe weiterhin gilt. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Provokationen vor, während die USA Vergeltungsschläge gegen iranische Ziele durchführen. Die Spannungen steigen, doch Washington wartet auf eine Antwort Teherans auf einen Friedensvorschlag.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich erneut verschärft, nachdem beide Seiten sich gegenseitig der Provokation durch Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormuz beschuldigen.

US-Präsident Donald Trump hat jedoch betont, dass die Waffenruhe weiterhin in Kraft sei, und die Sorgen über ein Ende der Feuerpause zurückgewiesen. Nach Angaben der USA haben sie als Reaktion auf iranische Angriffe in der strategisch wichtigen Meerenge militärische Ziele im Iran beschossen. Das iranische Militärkommando warf den USA vor, einen Öltanker, ein weiteres Schiff sowie zivile Gebiete angegriffen und damit die seit einem Monat geltende Waffenruhe gebrochen zu haben. Der Iran drohte mit einer harten Reaktion auf jeden Angriff.

Das US-Militär sprach dagegen von einem Akt der Selbstverteidigung nach unprovozierten Angriffen aus Teheran. Trump erklärte, drei US-Zerstörer hätten die Meerenge unter Beschuss erfolgreich passiert, ohne dass die amerikanischen Schiffe beschädigt worden seien. Den iranischen Angreifern sei jedoch großer Schaden zugefügt worden. Die US-Vergeltungsschläge bezeichnete der Präsident als „kleinen Denkzettel“.

In Teheran wurde nach Angaben der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Mehr die Luftabwehr aktiviert, doch die Lage auf den iranischen Inseln und in den Küstenstädten an der Straße von Hormuz habe sich inzwischen wieder normalisiert. US-Präsident Trump forderte die Islamische Republik erneut auf, schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Ansonsten werde das US-Militär iranische Einheiten in Zukunft noch viel härter und viel gewaltsamer treffen, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Der Iran werde „von WAHNSINNIGEN angeführt, und hätten sie die Chance, eine Atomwaffe einzusetzen, würden sie es ohne Frage tun - aber diese Gelegenheit werden sie nie bekommen.

“ Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) des US-Militärs teilte mit, dass US-Streitkräfte unprovozierte iranische Angriffe abgewehrt und mit Schlägen zur Selbstverteidigung reagiert hätten. Unter anderem seien Startplätze für Raketen und Drohnen sowie Kommandozentralen attackiert worden. Das US-Militär habe die Bedrohungen „neutralisiert“. Es werde keine Eskalation angestrebt, man werde jedoch die US-Streitkräfte schützen.

Die wieder aufflammenden Angriffe fallen in eine kritische Phase: Washington wartet derzeit auf eine Antwort Teherans auf einen US-Vorschlag zur formellen Beendigung des Krieges. Der Plan sieht vor, die Kämpfe zu stoppen, klammert aber die größten Streitpunkte für spätere Verhandlungen vorerst aus. Dazu gehören die US-Forderungen nach einer Aussetzung des iranischen Atomprogramms und der Wiedereröffnung der Straße von Hormus.

„Unsere Priorität ist, dass sie ein dauerhaftes Ende des Krieges verkünden. Die restlichen Fragen könnten geklärt werden, sobald sie zu direkten Gesprächen zurückkehren“, sagte ein hochrangiger pakistanischer Regierungsvertreter, der an der Vermittlung beteiligt ist, der Nachrichtenagentur Reuters. Anstelle eines umfassenden Abkommens arbeiteten beide Seiten an einer Übergangsregelung, um eine Rückkehr zu einem offenen Krieg zu verhindern und die Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu sichern





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