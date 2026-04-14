USA und Iran: Mögliche zweite Gesprächsrunde nach Friedensgesprächen in Pakistan

Nach ersten Friedensgesprächen in Pakistan könnten die USA und der Iran bereits diese Woche zu weiteren Verhandlungen zusammenkommen. Trotz positiver Signale und der Bereitschaft beider Seiten, die Gespräche fortzusetzen, bestehen weiterhin große Differenzen, insbesondere hinsichtlich des Atomprogramms und der Blockade der Straße von Hormuz. China und Russland äußerten sich besorgt über die Eskalation und suchen nach diplomatischen Lösungen.

US-Vizepräsident JD Vance äußerte sich nach seiner Abreise aus Pakistan optimistisch über die erzielten Fortschritte. Es gibt Anzeichen aus dem Vermittlerstaat, dass beide Seiten offen für eine zweite Gesprächsrunde wären.

Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters könnten die Verhandlungsteams der USA und des Iran bereits Ende dieser Woche nach Islamabad zurückkehren, um weitere Friedensgespräche zu führen. Fünf mit den Vorgängen vertraute Personen bestätigten am Dienstag, dass ein konkretes Datum noch nicht feststeht.

Einem hochrangigen iranischen Insider zufolge halten sich die Delegationen den Zeitraum von Freitag bis Sonntag offen. Pakistan steht in engem Kontakt mit beiden Seiten, wie zwei Insider berichteten. Ein ranghoher Vertreter der pakistanischen Regierung erklärte: „Wir haben uns an den Iran gewandt und eine positive Antwort erhalten, dass sie für eine zweite Gesprächsrunde offen sind.“

Das vergangene Wochenende markierte die erste direkte Begegnung zwischen US- und iranischen Vertretern seit über einem Jahrzehnt und das ranghöchste Treffen seit der Islamischen Revolution im Iran 1979. Die Delegationen wurden von US-Vizepräsident JD Vance und dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammed Bagher Ghalibaf geleitet.

Zentrale Streitpunkte sind das iranische Atomprogramm, die internationalen Sanktionen gegen Teheran sowie die strategisch wichtige Straße von Hormuz. Der Iran hat die für die weltweite Energieversorgung entscheidende Wasserstraße de facto blockiert, während die USA deren sofortige Wiedereröffnung fordern.

US-Präsident Donald Trump gab an, der Iran habe am Montag Kontakt aufgenommen und wolle eine Einigung erzielen. Er betonte jedoch, dass er keinem Abkommen zustimmen werde, das Teheran den Besitz von Atomwaffen gestatte.

Vance äußerte sich gegenüber Fox News am Montag dahingehend, dass die USA „große Fortschritte“ gemacht hätten. Man habe Teheran mitgeteilt, wo die USA „Entgegenkommen zeigen könnten“ und wo sie unnachgiebig bleiben würden.





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