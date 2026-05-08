USA und Iran im Konflikt: Absichtserklärung und Spannungen an der Straße von Hormuz

Die USA haben eine 14-Punkte-Absichtserklärung an den Iran geschickt, um Verhandlungen einzuleiten. Trotz Waffenruhe eskalieren die Spannungen, während beide Seiten eine Antwort auf Friedensbemühungen erwarten.

Die USA haben eine Absichtserklärung an den Iran geschickt, die aus 14 Punkten besteht und auf einer Seite zusammengefasst ist. US-Außenminister Marco Rubio äußerte sich in Rom zu den Bemühungen und betonte, dass die Hoffnung bestehe, damit einen ernsthaften Verhandlungsprozess einzuleiten.

Die USA erwarten noch am heutigen Freitag eine Antwort auf den jüngsten Vorschlag, der darauf abzielt, den Konflikt zu beenden. Ziel ist es, einen Rahmen für zunächst 30 Tage dauernde Verhandlungen zu schaffen. Themen der Diskussion sind unter anderem eine Lockerung der US-Sanktionen, Vereinbarungen zur Zukunft der Straße von Hormuz und eine Grundlage für Verhandlungen über Irans umstrittenes Atomprogramm.

Rubio warnte, die Welt müsse sich fragen, was sie tun würde, wenn der Iran versuche, die Kontrolle über eine internationale Wasserstraße zu normalisieren. Trotz der Waffenruhe griffen beide Kriegsparteien in der Nacht auf Freitag einander an und warfen sich gegenseitig die Schuld zu. Das iranische Militärkommando warf den USA vor, einen Öltanker, ein weiteres Schiff sowie zivile Gebiete angegriffen und damit die seit einem Monat geltende Waffenruhe gebrochen zu haben.

Der staatliche Sender Press TV berichtete jedoch, dass sich die Lage auf den iranischen Inseln und in den Küstenstädten an der Straße von Hormuz inzwischen wieder normalisiert habe. US-Präsident Donald Trump forderte die iranische Führung auf, schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen, ansonsten drohte er mit härteren und gewaltsameren Angriffen auf iranische Einheiten. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er, das Land werde von Wahnsinnigen angeführt und würden sie die Chance haben, eine Atomwaffe einzusetzen, würden sie es ohne Frage tun.

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi reagierte auf die jüngsten Angriffe und fragte, ob es sich bei den US-Aktionen um eine plumpe Einschüchterungstaktik handele. Ein hochrangiger pakistanischer Regierungsvertreter, der an der Vermittlung beteiligt ist, erklärte, die Priorität sei ein dauerhaftes Ende des Krieges, während die restlichen Fragen in direkten Gesprächen geklärt werden könnten. Beide Seiten arbeiten derzeit an einer Übergangsregelung, noch nicht an einem umfassenden Abkommen





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Konflikt Straße Von Hormuz Verhandlungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spannungen im Kader von Crystal Palace: Oliver Glasner wehrt Vorwürfe von Christantus Uche abIn einer hitzigen Phase der Saison kommt es bei Crystal Palace zum internen Konflikt zwischen Trainer Oliver Glasner und dem Leihspieler Christantus Uche über dessen fehlende Einsatzzeiten.

Read more »

Rubio versucht, Spannungen mit dem Vatikan zu entschärfen – Treffen mit Papst Leo bleibt ohne DurchbruchDer US-Außenminister Rubio besuchte Papst Leo im Vatikan, um die angespannte Beziehung zwischen den USA und dem Heiligen Stuhl zu verbessern. Trotz des Treffens blieben beide Seiten in ihren offiziellen Aussagen zurückhaltend. Die Spannungen zwischen den USA und dem Vatikan sowie Italien bleiben bestehen.

Read more »

USA und Iran: Neue Angriffe in der Straße von Hormus - Waffenruhe bleibt in KraftNach militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran in der Straße von Hormus betont US-Präsident Donald Trump, dass die Waffenruhe weiterhin gilt. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Provokationen vor, während die USA Vergeltungsschläge gegen iranische Ziele durchführen. Die Spannungen steigen, doch Washington wartet auf eine Antwort Teherans auf einen Friedensvorschlag.

Read more »

USA und Iran liefern sich Gefechte in der Straße von Hormus trotz WaffenruheTrotz einer brüchigen Waffenruhe haben die USA und der Iran am Donnerstagabend (Ortszeit) erneut Gefechte in der strategisch wichtigen Straße von Hormus ausgetragen. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, den Waffenstillstand verletzt zu haben. US-Präsident Donald Trump betonte zwar, dass die Waffenruhe weiterhin gelte, drohte aber gleichzeitig mit neuen Angriffen, falls der Iran den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges nicht annimmt. Die Situation in der Region bleibt angespannt, während die Verhandlungen über ein Kriegsende weiterhin stocken.

Read more »