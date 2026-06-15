USA und Iran einigen sich auf Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges

Nach wochenlangen Verhandlungen haben die USA und der Iran ein Rahmenabkommen erzielt, das die Einstellung der Kampfhandlungen und die Öffnung der Straße von Hormus vorsieht. Die Unterzeichnung ist für Freitag in Genf geplant.

Nach wochenlangen intensiven Verhandlungen haben die USA und der Iran ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran -Krieges erzielt. US-Präsident Donald Trump erklärte, die Einigung sei nun vollständig.

Die Sperrung der Straße von Hormus für die Schifffahrt werde aufgehoben, ebenso die Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine. Trump rief die Schiffe der Welt auf, ihre Motoren anzuwerfen und das Öl fließen zu lassen. Das Abkommen soll am Freitag in Genf unterzeichnet werden. Pakistan, das in dem Konflikt vermittelt hatte, verkündete ebenfalls die Einigung.

Premierminister Shehbaz Sharif schrieb auf der Plattform X, man freue sich, das Friedensabkommen zwischen den USA und Iran bekannt geben zu können. Es umfasse eine sofortige Waffenruhe in der gesamten Region einschließlich des Libanon. In den kommenden Tagen sollen Vertreter beider Seiten die Grundlage für technische Gespräche legen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Das Rahmenabkommen ist ein wichtiger Zwischenschritt, weitere Vereinbarungen, etwa zum Atomstreit, sollen in späteren Gesprächen ausgehandelt werden. Trump schrieb auf seinem Onlinedienst Truth Social, er erteile die volle Genehmigung zur abgabenfreien Öffnung der Straße von Hormus und die sofortige Aufhebung der Blockade durch die US-Marine. Die Meerenge werde mit der Unterzeichnung am Freitag zum Zweck der Minenräumung geöffnet. Danach werde das Öl auf beiden Seiten für die Region und die Welt fließen.

Die Ölpreise fielen bereits kurz nach Bekanntwerden der Einigung deutlich. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien erklärten sich bereit, die Wiederaufnahme der Schifffahrt zu unterstützen. US-Vizepräsident JD Vance sagte, er werde der Unterzeichnung beiwohnen, möglicherweise auch der Präsident selbst. Trump nimmt ab Montag am G7-Gipfel in Évian teil.

Der iranische Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi bezeichnete das Abkommen als sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges und der Militäreinsätze an verschiedenen Fronten einschließlich des Libanon. Die Verhandlungen für ein endgültiges Abkommen sollen innerhalb von 60 Tagen beginnen. Er nannte vier für Teheran wichtige Punkte: Aufhebung aller Sanktionen, das iranische Atomprogramm, Wiederaufbau und wirtschaftliche Entwicklung sowie einen Überwachungsmechanismus. Er erklärte den Iran zum Sieger des seit mehr als drei Monaten andauernden Krieges, während die USA und Israel ihre Kriegsziele nicht erreicht hätten.

Der iranische Generalstab erklärte, die Streitkräfte hätten den USA und Israel ihren göttlichen und stählernen Willen aufgezwungen, und der Feind habe keine andere Wahl, als die Niederlage zu akzeptieren. Der Oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran hat das Rahmenabkommen finalisiert, die Verhandlungen seien am Sonntagabend zum Abschluss gekommen





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