USA und Iran einigen sich auf Rahmenabkommen: Sperre der Straße von Hormuz wird vorbereitet

Die USA und der Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das ein sofortiges Ende des Krieges und die Aufhebung der Seeblockade vorsieht. Das Abkommen soll am Freitag unterzeichnet werden, doch die Minenräumung in der Straße von Hormuz könnte Wochen dauern. Der Iran darf nach 60 Tagen wieder Gebühren erheben.

Die Vereinigten Staaten und der Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das am Freitag in der Schweiz offiziell unterzeichnet werden soll. Dies wurde von US-Präsident Donald Trump , dem iranischen Außenministerium, dem Nationalen Sicherheitsrat des Iran und dem vermittelnden Pakistan in der Nacht auf Montag bekanntgegeben.

Irans Vize-Außenminister Kazem Gharibabadi kündigte im staatlichen Fernsehen ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges an, was auch den Libanon einschließen soll. Allerdings setzte die israelische Armee ihre Angriffe im Libanon laut libanesischen Angaben fort. Der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif hatte zuvor die Einigung verkündet, da Pakistan als Vermittler agierte. Das Abkommen sieht nach iranischen Angaben vor, dass der Krieg und militärische Operationen an allen Fronten, inklusive Libanon, sofort und dauerhaft enden.

Zudem wird die Seeblockade gegen den Iran unverzüglich und vollständig aufgehoben. Gespräche über ein endgültiges Abkommen sollen beginnen, sobald die USA ihre Verpflichtungen aus der Absichtserklärung erfüllt haben. In Doha in Katar sollen in den kommenden Tagen indirekte Gespräche zwischen den Konfliktparteien stattfinden. Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, er genehmige die gebührenfreie Öffnung der Straße von Hormuz sowie die sofortige Aufhebung der US-Seeblockade.

Mit den Worten Schiffe der Welt, startet eure Motoren. Lasst das Öl fließen! reagierten die Märkte. Der Ölpreis gab um etwa vier Prozent nach. Die Nordseesorte Brent fiel auf 83,75 US-Dollar je Barrel, den tiefsten Stand seit Anfang März.

US-Leichtöl WTI verbilligte sich auf ein Tagestief von 80,87 US-Dollar. Experten schätzen jedoch, dass die Minenräumung in der Straße von Hormuz die Wiederaufnahme des normalen Schiffsverkehrs um Wochen verzögern könnte. Der Einsatz konventioneller Minensuchboote und moderner Unterwasserdrohnen könnte 40 bis 50 Tage dauern, bis Versicherungen, Schifffahrts- und Ölunternehmen wieder ausreichend Vertrauen haben, um die Meerenge zu passieren.

Laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars soll der Iran jedoch bereits nach Ablauf einer 60-tägigen Frist wieder Gebühren in der Straße von Hormuz erheben dürfen. Eine gut informierte Quelle sage, der Iran akzeptiere eine gebührenfreie Durchfahrt nur für 60 Tage. Danach dürfe der Iran Gebühren für Seeverkehrsdienste verlangen, die Sicherheits-, Navigations-, Umwelt- und Versicherungsdienstleistungen umfassen. Die Einnahmen sollen der wirtschaftlichen Entwicklung des Iran zugutekommen.

Zudem solle der Schiffsverkehr künftig vom Iran in Abstimmung mit Oman reguliert werden. Die Nachrichtenagenturen Mehr und Tasnim hatten Details aus dem 14-Punkte-Entwurf veröffentlicht: Innerhalb von 30 Tagen solle die US-Seeblockade vollständig aufgehoben und die Straße von Hormuz unter iranischer Regie wieder geöffnet werden. Sanktionen gegen iranische Öl- und Petrochemie-Verkäufe sollten ausgesetzt werden. Teheran verlange zudem die Freigabe eingefrorener Gelder in Höhe von 24 Milliarden US-Dollar.

Die Hälfte dieser Mittel sowie die Aufhebung der Blockade und der Ölsanktionen müssten gewährt werden, bevor die auf 60 Tage angesetzten finalen Gespräche beginnen. Diese sollten sich auf Nuklearfragen und die vollständige Aufhebung der Sanktionen konzentrieren, während das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung von Widerstandsgruppen ausgeschlossen seien. Die USA und ihre Verbündeten sollten zudem Wiederaufbaupläne für den Iran im Volumen von mindestens 300 Milliarden US-Dollar vorlegen. Ein endgültiges Abkommen solle durch eine Resolution des UNO-Sicherheitsrates gebilligt werden.

Das iranische Außenministerium warnte, der Iran werde eigene Maßnahmen ergreifen, sollte die Gegenseite gegen die Vereinbarungen verstoßen





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