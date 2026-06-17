Die USA und die G-7-Staaten haben sich auf gemeinsame Positionen zum Konflikt im Nahen Osten und zum Ukraine-Krieg geeinigt. Sie wollen mit zusätzlichem Druck auf Russland die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges intensivieren.

Die USA haben sich im Kreis der G-7 -Staaten wieder konstruktiver gezeigt. Zum Abschluss eines dreitägigen Gipfels im französischen Evian am Genfer See verständigten sich die führenden demokratischen Wirtschaft smächte ( G-7 ) am Mittwoch auf gemeinsame Positionen zum Konflikt im Nahen Osten und zum Ukraine-Krieg .

Auch in Wirtschaftsfragen wie bei den Themen künstliche Intelligenz und Versorgung mit seltenen Rohstoffen gab es Gemeinsamkeiten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der Gastgeber, bezeichnete den Gipfel am Mittwoch als Moment der Einheit, der qualitativen Diskussionen und echter Kooperation zwischen den Führungsspitzen, die hier sind. Das Zusammentreffen sei gar objektiv ein Erfolg, schließlich habe die Runde neun Erklärungen einstimmig verabschiedet. Nach dem Zusammentreffen lud Macron US-Präsident Donald Trump anlässlich des 250.

Jahrestags der Unabhängigkeit der USA zum Abendessen nach Schloss Versailles. Hier wurde 1783 der Vertrag unterzeichnet, der die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten besiegelte. Macron und seine Frau Brigitte führten den US-Präsidenten durch den Spiegelsaal von Versailles. Ein Konzert in der Königlichen Kapelle sowie ein Besuch einer Galerie, die dem Unabhängigkeitskrieg der Vereinigten Staaten gewidmet ist, ergänzten das Programm.

Trump hatte sich schon vorab beeindruckt gezeigt. Versailles, das ist kein Blattgold, sondern das echte Zeug, sagte er am Dienstag. Es wurde gemunkelt, Macron habe Trump in das Schloss des Sonnenkönigs eingeladen, um dessen Vorliebe für prunkvolle Empfänge zu bedienen - und ihn daran zu hindern, vor Ende des G-7-Treffens abzureisen, wie voriges Jahr in Kanada.

An den jüngsten G-7-Beratungen in Evian hatten neben Macron die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, der USA und Japan sowie die EU-Spitzen teilgenommen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war als Gast eingeladen. Die USA und die anderen G-7-Staaten wollen mit zusätzlichem Druck auf Russland die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges intensivieren. In einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs heißt es, man werde die Sanktionen gegen Russland verschärfen, auch im Öl- und Gassektor.

Zudem habe man vereinbart, die Lieferung von weitreichenden Waffen und Luftverteidigungskapazitäten auszuweiten. Die G-7-Staaten sehen in dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran, das am Freitag unterzeichnet werden soll, eine historische Chance, die Führung in Teheran vom Besitz von Atomwaffen abzuhalten. Das Abkommen könne Frieden und Sicherheit für alle in der Region bringen, heißt es in einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs.

Wir unterstützen die Umsetzung des Abkommens und sind bereit, dazu beizutragen, heißt es in der Erklärung der G-7 weiter. In Bezug auf die Straße von Hormus bekräftigten die G-7-Staaten, dass das Recht auf ungehinderte und gebührenfreie Durchfahrt die Grundlage des internationalen Handels bildet.

Es seien nun Verhandlungen mit dem Ziel eines umfassenden und weitreichenden Folgeabkommens nötig, um die von Iran in der Region und darüber hinaus ausgehenden Bedrohungen anzugehen und sicherzustellen, dass der Iran niemals eine Atomwaffe erlangt, heißt es weiter. Um das Risiko der Erpressbarkeit durch Länder wie China zu verringern, wollen die G-7-Staaten Obergrenzen für die Einfuhr bestimmter Rohstoffe erreichen.

Ziel sei es, die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten außerhalb der G-7 und ihrer Partnerländer bei Seltenerdmetallen und Permanentmagneten bis 2030 auf unter 60 Prozent zu senken, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Anschließend solle schnellstmöglich auf die Zielmarke von 50 Prozent hingearbeitet werden. China - bei vielen dieser Rohstoffe beherrscht das Land den Weltmarkt - wurde nicht ausdrücklich in der Erklärung erwähnt. Die G-7 will die Wirtschaft wieder auf einen ausgewogenen und nachhaltigen Wachstumskurs bringen.

Die Widerstandsfähigkeit müsse gestärkt, dauerhafte Marktverzerrungen, Überkapazitäten und Ungleichgewichte müssten bekämpft werden, heißt es in der Erklärung weiter. Traditionell sind auf dem G-7-Gipfel neben den sieben großen Industrienationen weitere wirtschaftlich wichtige Länder vertreten Widerstandsfähige und zuverlässige Lieferketten seien für die wirtschaftliche Sicherheit unverzichtbar. Deshalb sollten Schwachstellen in strategischen Sektoren und bei kritischen Technologien identifiziert werden, um übermäßige Abhängigkeiten zu verringern.

Dazu müssten über die G-7-Staaten hinaus Schwellen- und Entwicklungsländer einbezogen werden, um zu einer harmonischen Wirtschaftsentwicklung auf globaler Ebene zu gelangen. Wir betonen die Bedeutung eines erschwinglichen Zugangs zu Energie und bekräftigen unser Engagement für das reibungslose Funktionieren, die Stabilität und die Transparenz der Märkte für Energie und andere Rohstoffe, heißt es in der Erklärung





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