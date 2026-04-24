USA und EU schmieden Partnerschaft zur Reduzierung der Abhängigkeit von China bei kritischen Mineralien

Die USA und die EU unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich kritischer Mineralien, um die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu verringern und die eigene Versorgungssicherheit zu stärken. Die Partnerschaft umfasst die gesamte Wertschöpfungskette, von der Exploration bis zum Recycling.

Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union bereiten eine strategische Partnerschaft im Bereich kritischer Mineralien vor, die darauf abzielt, die Abhängigkeit von China in dieser Schlüsselindustrie zu reduzieren.

Diese Kooperation, die am Freitag mit einer Absichtserklärung besiegelt werden soll, ist ein deutliches Signal für die wachsende Bedeutung der Sicherung von Lieferketten und der Diversifizierung von Bezugsquellen für Rohstoffe, die für die moderne Wirtschaft unerlässlich sind. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung wird von US-Außenminister Marco Rubio und EU-Handelskommissar Maros Šefčovič gemeinsam vorgenommen, was die hohe politische Priorität dieser Initiative unterstreicht.

Der Hintergrund dieser verstärkten Zusammenarbeit ist die zunehmende Besorgnis über die Dominanz Chinas im Bereich der kritischen Mineralien, insbesondere bei Seltenen Erden. Diese Materialien sind unverzichtbar für die Herstellung einer Vielzahl von Produkten, darunter Smartphones, Elektrofahrzeuge, Windturbinen und Verteidigungstechnologie. Die Konzentration der Produktion und Verarbeitung dieser Mineralien in China stellt ein erhebliches Risiko für die wirtschaftliche Sicherheit und technologische Wettbewerbsfähigkeit sowohl der USA als auch der EU dar.

Die USA haben ihre Verbündeten aktiv ermutigt, in alternative Bezugsquellen zu investieren und bereit zu sein, höhere Preise für Mineralien zu zahlen, die nicht aus China stammen, um so den Aufbau unabhängiger und widerstandsfähiger Lieferketten zu fördern. Die bevorstehende Partnerschaft ist nicht nur eine Reaktion auf die geopolitischen Herausforderungen, sondern auch eine strategische Investition in die Zukunft.

Sie zielt darauf ab, die Zusammenarbeit in allen Phasen der Wertschöpfungskette kritischer Mineralien zu intensivieren, von der Exploration und dem Abbau über die Verarbeitung und das Recycling bis hin zur Forschung und Entwicklung neuer Technologien. Dies umfasst die gemeinsame Finanzierung von Projekten zur Erschließung neuer Lagerstätten, die Entwicklung innovativer Verfahren zur Gewinnung und Verarbeitung von Mineralien sowie die Förderung von Kreislaufwirtschaftsmodellen, um den Bedarf an neuen Rohstoffen zu reduzieren.

Die EU und die USA verfügen über erhebliche Ressourcen und Expertise in diesen Bereichen, die durch eine enge Zusammenarbeit optimal genutzt werden können. Darüber hinaus soll die Partnerschaft die Standards für nachhaltige und verantwortungsvolle Lieferketten verbessern, um sicherzustellen, dass die Gewinnung und Verarbeitung von kritischen Mineralien unter Einhaltung hoher Umwelt- und Sozialstandards erfolgt. Dies ist besonders wichtig, um negative Auswirkungen auf die Umwelt und die lokale Bevölkerung zu vermeiden und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Lieferketten zu stärken.

Die Zusammenarbeit wird auch die Entwicklung gemeinsamer Strategien zur Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb und zur Verhinderung von Marktmanipulationen umfassen. Die Bedeutung dieser Partnerschaft wird auch durch die starke wirtschaftliche Beziehung zwischen den USA und der EU unterstrichen. Die USA sind der größte Handelspartner der EU, und der europäische Export in die USA erreichte im Jahr 2025 einen Rekordwert von 555 Milliarden Euro. Diese enge wirtschaftliche Verflechtung schafft eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich der kritischen Mineralien.

Die EU und die USA teilen gemeinsame Werte und Interessen, und beide Seiten sind bestrebt, eine offene, faire und regelbasierte Weltwirtschaft zu fördern. Die Partnerschaft im Bereich der kritischen Mineralien ist ein konkreter Schritt zur Umsetzung dieser Ziele und zur Stärkung der transatlantischen Beziehungen. Die Gespräche zwischen den USA und der EU waren bereits in der Vergangenheit sehr positiv, wie EU-Handelskommissar Maros Šefčovič nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer Ende März betonte.

Es wird erwartet, dass die Absichtserklärung am Freitag den Rahmen für eine langfristige und umfassende Zusammenarbeit im Bereich der kritischen Mineralien bildet, die dazu beitragen wird, die wirtschaftliche Sicherheit und technologische Wettbewerbsfähigkeit beider Seiten zu stärken und die Abhängigkeit von China zu verringern. Die Initiative ist ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen, die globale Lieferketten zu diversifizieren und widerstandsfähiger gegen geopolitische Risiken zu machen





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