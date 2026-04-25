USA: Todesstrafe wird verschärft – Erschießungskommandos wieder erlaubt

Das US-Justizministerium unter Präsident Trump hat die Anwendung der Todesstrafe verschärft und die Wiederzulassung von Erschießungskommandos als Hinrichtungsmethode angekündigt. Ein Moratorium der Biden-Regierung wurde aufgehoben.

Das US- Justizministerium hat unter der Führung von Präsident Donald Trump eine drastische Kehrtwende in der Strafverfolgungspolitik angekündigt und neue Maßnahmen zur Anwendung der Todesstrafe in den Vereinigten Staaten initiiert.

Diese Entscheidung beinhaltet die Wiederzulassung von Erschießungskommandos als eine mögliche Hinrichtungsmethode, eine Praxis, die zuvor durch ein Moratorium unter der Präsidentschaft von Joe Biden ausgesetzt war. Die Ankündigung markiert eine deutliche Verschärfung des Kurses der Bundesregierung in Bezug auf die Todesstrafe und signalisiert eine Rückkehr zu härteren Strafmaßnahmen. Konkret teilte das Justizministerium am Freitag mit, dass die bundesweite Anwendung der Todesstrafe verstärkt werden soll.

Dies umfasst nicht nur die Beschleunigung von Gerichtsverfahren, um eine schnellere Abwicklung von Todesstrafsachen zu gewährleisten, sondern auch die Erweiterung des Spektrums an zulässigen Hinrichtungsmethoden. Bisher wurden Hinrichtungen auf Bundesebene in der Regel durch die Verabreichung einer tödlichen Injektion vollzogen. Die nun erfolgte Entscheidung eröffnet jedoch die Möglichkeit, dass in Zukunft auch andere Methoden, wie beispielsweise Erschießungskommandos, zum Einsatz kommen können.

Diese Entwicklung ist besonders brisant, da in bereits fünf Bundesstaaten – Idaho, Mississippi, Oklahoma, South Carolina und Utah – Erschießungen als Hinrichtungsmethode bereits gesetzlich erlaubt sind. Die Entscheidung von Justizminister Todd Blanche, die Beantragung der Todesstrafe gegen neun Personen zu genehmigen, war unmittelbar mit der Aufhebung des zuvor bestehenden Moratoriums verbunden. Dieses Moratorium, das unter der vorherigen Regierung in Kraft war, hatte die Durchführung von Hinrichtungen auf Bundesebene vorübergehend gestoppt.

Die Wiederaufnahme der Todesstrafe durch die Trump-Administration reiht sich in eine Kontinuität ein, die bereits während seiner ersten Amtszeit (2017–2021) erkennbar war, als nach fast zwei Jahrzehnten Pause wieder Hinrichtungen vollstreckt wurden. Laut dem Death Penalty Information Center wurden in dieser Zeit insgesamt 16 Hinrichtungen durchgeführt, wobei allein zwischen Juli 2020 und Jänner 2021 13 davon stattfanden. Die Wiederzulassung von Erschießungskommandos wirft erhebliche ethische und rechtliche Fragen auf, da diese Methode von Kritikern als besonders grausam und fehleranfällig angesehen wird.

Bei einer Hinrichtung durch Erschießungskommandos wird der Verurteilte auf einem Stuhl fixiert, während mehrere Schützen gleichzeitig auf das Herz zielen. Die Ungenauigkeit dieser Methode und das Risiko von Fehlversuchen stellen eine erhebliche Belastung für den Verurteilten dar und verstoßen möglicherweise gegen grundlegende Menschenrechte. Justizminister Blanche verteidigte die Entscheidung der Regierung und argumentierte, dass die vorherige Regierung ihrer Pflicht, das amerikanische Volk zu schützen, nicht nachgekommen sei.

Er warf der Biden-Administration vor, sich geweigert zu haben, gegen die gefährlichsten Kriminellen die ultimative Strafe zu verhängen. Unter der Trump-Administration werde das Gesetz nun konsequent umgesetzt, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten und den Opfern von Verbrechen Gerechtigkeit zu verschaffen. Blanche betonte, dass die Regierung an der Seite der Opfer stehe und entschlossen sei, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Entscheidung, die Todesstrafe zu verschärfen und neue Hinrichtungsmethoden zuzulassen, spiegelt eine konservative Strafverfolgungspolitik wider, die auf Abschreckung und Vergeltung setzt. Diese Politik steht im Widerspruch zu den Bemühungen um eine Reform des Strafjustizsystems und die Reduzierung der Inhaftierungsraten, die in den letzten Jahren in den Vereinigten Staaten zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Die Debatte über die Todesstrafe ist in den USA seit langem umstritten.

Befürworter argumentieren, dass sie eine gerechte Strafe für besonders schwere Verbrechen darstellt und eine abschreckende Wirkung hat. Gegner hingegen betonen die Gefahr von Justizirrtümern, die Unmenschlichkeit der Todesstrafe und die Diskriminierung von Minderheiten bei der Verhängung von Todesurteilen. Die Wiederzulassung von Erschießungskommandos als Hinrichtungsmethode dürfte diese Debatte weiter anheizen und zu neuen Protesten von Menschenrechtsorganisationen und Gegnern der Todesstrafe führen.

Die Entscheidung der Trump-Administration wird voraussichtlich auch rechtliche Herausforderungen nach sich ziehen, da Kritiker argumentieren, dass die Erschießungskommandos gegen die Verfassung verstoßen





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