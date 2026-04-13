USA setzen Teilblockade der Straße von Hormus in Kraft: Internationale Reaktionen und Eskalation

Die USA haben eine Teilblockade der Straße von Hormus in Kraft gesetzt, was zu internationalen Reaktionen und einer Eskalation des Konflikts mit dem Iran führt. Die UN und die IMO fordern die freie Schifffahrt, während die EU finanzielle Hilfen für Unternehmen plant. Die gescheiterten Friedensverhandlungen und die Reaktion der USA werden beleuchtet.

Seit Montagnachmittag ist die von den USA geplante Teilblockade der Straße von Hormus in Kraft getreten, wie US-Präsident Donald Trump bekannt gab. Diese Maßnahme führte umgehend zu erneuten Aufrufen zur Gewährleistung der freien Schifffahrt durch die strategisch wichtige Meerenge. UN-Generalsekretär Antonio Guterres richtete einen dringenden Appell an „alle Parteien“ mit der klaren Forderung, die Freiheit der Schifffahrt uneingeschränkt zu respektieren. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) schloss sich der Kritik an und verurteilte jegliche Blockaden der Schifffahrtsroute als völkerrechtswidrig. Guterres betonte durch seinen Sprecher die Notwendigkeit, das Völkerrecht zu wahren, und unterstrich die Bedeutung der Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus. Des Weiteren forderte er ein sofortiges Ende aller Verstöße gegen den geltenden Waffenstillstand sowie die Fortsetzung der Friedensverhandlungen. Der Generalsekretär der UNO-Sonderorganisation, Arsenio Dominguez, bekräftigte bei einer Pressekonferenz in London, dass kein Land das Recht habe, die ungefährliche Passage oder die Freiheit der Schifffahrt durch internationale Meerengen für den internationalen Transit zu untersagen.

Die Vereinten Nationen zeigten sich besorgt über die potenziellen Auswirkungen. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO) warnte vor einer möglichen weltweiten Agrar- und Ernährungskatastrophe, falls die Krise in der Straße von Hormus anhält. Die Unterbrechung von Düngemittel- und Energieexporten, die steigenden Lebensmittelpreise und die geschmälerten Ernteerträge wären die unmittelbaren Folgen, so die Warnung der FAO.

Am Samstag hatten Delegationen der USA und des Iran unter pakistanischer Vermittlung in Islamabad Verhandlungen aufgenommen, um eine friedliche Lösung zu erzielen. Diese Gespräche scheiterten jedoch, wie US-Vizepräsident JD Vance nach einem 21-stündigen Verhandlungsmarathon am Sonntag erklärte. Als Reaktion auf das Scheitern kündigte Trump eine Blockade iranischer Häfen in der Straße von Hormus an. Am Montag bestätigte Trump das Inkrafttreten der Blockade und behauptete, der Iran wünsche eine Einigung. Er zitierte einen angeblichen Anruf aus Teheran und die Bereitschaft zu Verhandlungen. Auf seiner Plattform Truth Social hatte Trump zuvor allen iranischen Schnellbooten mit der Zerstörung gedroht.

Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (CENTCOM) hatte bereits am Sonntag angekündigt, ab Montag 10:00 Uhr US-Ostküstenzeit (16:00 Uhr MESZ) bestimmte Schiffe an der Durchfahrt durch die Meerenge zu hindern. Die angekündigte Militäroperation untersagt Schiffen, die iranische Häfen anlaufen oder von dort auslaufen, die Durchfahrt. Öltanker und andere Schiffe sollen weiterhin freie Durchfahrt haben. Die iranische Militärführung verurteilte die US-Maßnahmen als „Piraterie“. China, ein wichtiger Importeur iranischen Öls und Rivale der USA, kritisierte den Plan und forderte eine „ungehinderte“ Durchfahrt durch die strategisch wichtige Meerenge. China hatte nach Trumps Angaben bei den Verhandlungen vermittelt. Die Öffnung der Straße von Hormus war eine der Bedingungen für die geltende Waffenruhe.

Die südostasiatischen ASEAN-Staaten appellierten an die USA und den Iran, die Friedensverhandlungen fortzusetzen. In einer Videokonferenz am Montag forderten die Außenminister beider Länder eine Fortsetzung der Verhandlungen, um ein „dauerhaftes Ende des Konflikts sowie dauerhaften Frieden und Stabilität in der Region“ zu erreichen. Sie forderten zudem die „vollständige und wirksame Umsetzung“ der vereinbarten Waffenruhe sowie die „Wiederherstellung eines sicheren, ungehinderten und kontinuierlichen Transitverkehrs“.

Die Auswirkungen der US-Blockade auf den Schiffsverkehr sind derzeit noch unklar, da zuverlässige Daten fehlen. Die EU-Kommission plant indes, den Mitgliedsstaaten mehr finanzielle Flexibilität zu gewähren, um Unternehmen zu unterstützen, die unter den steigenden Treibstoff- und Düngemittelpreisen leiden. Ein Vorschlag der Kommission vom Montag sieht eine vorübergehende Lockerung der Beihilferegeln vor. So sollen Regierungen einen Teil der seit Beginn des Iran-Krieges gestiegenen Kosten übernehmen können. Davon sollen vor allem die Landwirtschaft, der Straßenverkehr und die Schifffahrt profitieren. Zudem sollen energieintensive Industrien staatliche Unterstützung für mehr als 50 Prozent ihrer Stromkosten erhalten können.

Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar ist die Straße von Hormus, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, durch das iranische Militär de facto gesperrt. Zudem wurden Ölanlagen in mehreren Ländern der Golfregion sowie Öltanker beschossen. Diese Entwicklungen führten zu einem Anstieg der Öl- und Gaspreise weltweit. Das Nachrichtenportal Axios und das „Wall Street Journal“ berichteten am Montag über weitere Details der Verhandlungen vom Wochenende. Die Ereignisse verdeutlichen die anhaltende Spannung in der Region und die potenziellen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft





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