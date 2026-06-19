USA schlagen Australien 2:0 und ziehen vorzeitig ins Achtelfinale der Heim-WM ein

Die US-Fußballnationalmannschaft gewinnt auch ihr zweites Gruppenspiel gegen Australien mit 2:0 und qualifiziert sich vorzeitig für die K.o.-Phase. Ein Eigentor von Burgess und ein Treffer von Freeman sorgen für den verdienten Sieg in Seattle.

Die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft hat bei der Heim-Weltmeisterschaft ihren zweiten Sieg eingefahren und sich vorzeitig für die K.o. -Phase qualifiziert. In einer intensiven Partie in Seattle besiegte der Co-Gastgeber Australien mit 2:0.

Ohne den verletzten Starspieler Christian Pulisic überzeugte das Team von Trainer Mauricio Pochettino erneut und zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Bereits in der elften Minute brachte ein Eigentor von Cameron Burgess die USA in Führung. Folarin Balogun setzte sich auf dem linken Flügel durch und seine flache Hereingabe lenkte der australische Verteidiger unglücklich ins eigene Tor. Es war das zweite Spiel in Folge, in dem die USA von einem frühen Eigentor profitierten.

Kurz vor der Pause erhöhte Innenverteidiger Alex Freeman nach einer Ecke zum 2:0. Der Treffer musste vom Video-Assistenten überprüft werden, da Freeman in der Entstehung knapp neben dem Abseits stand. Schiedsrichter Felix Zwayer gab den Treffer nach Ansicht der Bilder. In der zweiten Halbzeit hatte Balogun die große Chance zum 3:0, scheiterte aber am australischen Torhüter.

Australien kam in der Folge besser ins Spiel, blieb aber harmlos. Die USA kontrollierten das Geschehen und ließen kaum Chancen zu. In der Schlussphase wurde die Partie hektischer, Zwayer musste mehrfach eingreifen und bekam sogar selbst Krämpfe in der Nachspielzeit. Durch den Sieg haben die USA vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen die Türkei am 26.

Juni in Los Angeles sechs Punkte auf dem Konto und sind bereits für das Sechzehntelfinale qualifiziert. Sollte die Türkei ihr Spiel gegen Paraguay nicht gewinnen, steht der Gruppensieg der USA sogar schon vor dem letzten Spieltag fest. Trainer Pochettino zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: Wir haben uns auf den Gegner eingestellt und diszipliniert gespielt. Ohne Pulisic mussten wir uns umstellen, aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie als Einheit funktioniert.

Die Stimmung im Stadion war hervorragend, die US-Fans feierten ihre Mannschaft lautstark. Bereits Stunden vor dem Spiel hatten sich zahlreiche Fans in den umliegenden Bars versammelt. Der Druck liegt jetzt auf Australien, das nach der Auftaktniederlage gegen die Türkei nur noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen hat. Der Sieg war auch wichtig für das Selbstvertrauen der Mannschaft, die bei diesem Turnier als Mitfavorit gehandelt wird.

Mit der offensiven Ausrichtung und der soliden Defensive haben die USA ihre Ambitionen untermauert. Die kommenden Aufgaben werden jedoch anspruchsvoller: Im Achtelfinale warten möglicherweise starke Gegner aus Europa oder Südamerika. Pochettino kündigte an, dass sein Team weiter an sich arbeiten werde: Wir wollen jedes Spiel gewinnen und uns kontinuierlich verbessern. Der Gruppensieg ist das nächste Ziel.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die USA ohne ihren Star Christian Pulisic eine reife Leistung gezeigt und verdient gewonnen haben. Die Mannschaft ist bereit für die K.o. -Phase und kann mit Optimismus in die nächsten Spiele gehen





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