USA scheitern an hitziger Front: Iran hält noch 70 % seines Raketenarsenals

US-Geheimdienste und Medienberichten zufolge verfügt der Iran immer noch über 70 Prozent seiner Raketen und Abschussanlagen. Die USA konnten nicht mehr als 30 Prozent der Waffen zerstören. Gleichzeitig wurden die Munitionsreserven der USA infrage gestellt.

Die USA scheinen den Iran im vermeintlichen Krieg nicht so stark geschwächt zu haben, wie ursprünglich angenommen. Neue Erkenntnisse von US-Geheimdiensten und Veröffentlichungen in amerikanischen Medien lassen darauf schließen, dass der Iran überraschend viel von seiner militär ischen Infrastruktur behalten hat.

Nach Angaben der New York Times verfügt Teheran immer noch über rund 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen sowie seines gesamten Raketenarsenals. Die USA seien seit Kriegsbeginn lediglich in der Lage gewesen, etwa 30 Prozent der Raketen zu zerstören. Die Washington Post bestätigt diese Zahlen und geht sogar davon aus, dass der Iran noch 75 Prozent seiner mobilen Abschussrampen und 70 Prozent seiner Raketen besitzt.

Selbst viele unterirdische Lager seien intakt geblieben – einige davon sollen bereits repariert oder erweitert worden sein. Sonders verlieh der US-Präsident Donald Trump seine Kritik an der Berichterstattung zu seinem Iran-Krieg. Er beschimpfte die Berichte als Fake News und bezeichnete sie als Verrat. Die Regierung der USA gibt an, militärisch einen Erfolg erzielt zu haben.

Allerdings steigen die Kosten der Auseinandersetzung. Laut neuen Angaben beliefen sich die Ausgaben bereits auf 29 Milliarden Dollar, was rund vier Milliarden Dollar mehr ist als noch Ende April von Verteidigungsminister Pete Hegseth angegeben wurde.

Allerdings gab es im Vorfeld auch Vorwürfe, nach denen die Munitionsreserven in den USA erschöpft seien. Senator Mark Kelly veröffentlichte Berichte, dass es an Raketen bestimmten Typs wie Tomahawk, ATACMS, SM-3 und Patriot-Flugabwehrsystemen mangele. Verteidigungsminister Pete Hegseth widersprach dieser Darstellung. Er erhielt Unterstützung von Generalstabschef Dan Caine, der erklärte, dass die Regionalkommandos über ausreichend Munition verfügten





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