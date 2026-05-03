USA planen weiteren Abzug von Truppen aus Deutschland

Die USA wollen ihre Truppenpräsenz in Deutschland über die bereits angekündigte Zahl hinaus reduzieren. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die Zahl der Soldaten um weit mehr als 5000 zu verringern. Der Abzug soll in den kommenden sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein. Neben Deutschland drohte Trump auch Spanien und Italien mit einem Rückzug von US-Truppen. Die Entscheidung könnte weitreichende Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Europa haben.

Nach offiziellen Angaben waren Ende Dezember gut 36.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert, mehr als in jedem anderen europäischen Land. Die USA planen nun einen weiteren Rückzug ihrer Truppen aus Deutschland , wie US-Präsident Donald Trump am Samstag in West Palm Beach ankündigte.

Trump erklärte, die Zahl der Soldaten werde deutlich stärker reduziert werden als bisher angekündigt, und zwar um weit mehr als 5000. Bereits am Vortag hatte das US-Verteidigungsministerium nach erneuten Drohungen von Trump den Abzug von rund 5000 Soldaten aus Deutschland angeordnet. Der Prozess soll in den kommenden sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein, wie Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Freitag mitteilte. Die Entscheidung folge einer gründlichen Überprüfung der Truppenpräsenz in Europa durch das US-Verteidigungsministerium.

Neben Deutschland drohte Trump auch Spanien und Italien mit einem Abzug von US-Truppen. Er kritisierte die mangelnde Unterstützung dieser Länder im Iran-Konflikt und äußerte sich besonders scharf über Spanien, das er als "absolut schrecklich" bezeichnete. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten sich Ende Februar verschärft, als die USA und Israel mit Luftangriffen den Iran-Krieg begannen. Teheran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region.

Zudem blockierte der Iran die Straße von Hormuz, während die USA iranische Häfen sperrten. Das deutsche Verteidigungsministerium bestätigte am Samstag, dass aktuell fast 40.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert seien, verteilt auf rund 20 Einrichtungen, vor allem im Süden und Südwesten des Landes. Die Entscheidung der USA, ihre Truppenpräsenz in Deutschland zu reduzieren, könnte weitreichende Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Europa haben. Experten warnen vor einer Schwächung des transatlantischen Bündnisses und einer möglichen Destabilisierung der Region.

Die deutsche Regierung hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu den Plänen der USA abgegeben, doch es wird spekuliert, dass Berlin die Entscheidung mit Sorge betrachtet. Die USA betonen, dass der Abzug Teil einer strategischen Neuausrichtung sei, die darauf abzielt, die Truppenverteilung global besser zu verteilen. Kritiker sehen darin jedoch eine Schwächung der NATO und eine Provokation gegenüber Russland. Die Situation bleibt angespannt, und weitere Entwicklungen werden in den kommenden Wochen erwartet





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