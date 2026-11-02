USA planen Import russischen Gases nach Europa zur Preissenkung

Die USA wollen russisches Erdgas über amerikanische Firmen nach Europa verkaufen, um Energiekosten zu senken. Die Umsetzung stösst auf Sanktionen und diplomatische Spannungen.

Die Vereinigten Staaten arbeiten an einem umstrittenen Plan, um die hohen Energiepreise in Europa zu senken. Dabei soll russisches Erdgas den Weg auf den europäischen Markt finden. Donald Trump hat bereits seinen Gesandten in Moskau und Kiew den Auftrag gegeben, diesen Vorschlag zu verhandeln. Das Ziel ist es, das Angebot an fossilen Brennstoffen künstlich zu erhöhen, um den Preisdruck für Verbraucher zu mildern.

US-Gesandte verhandeln Gas-Import-Strategie

Das Wall Street Journal berichtete am Montag, dass hohe US-Beamte sowie Vertreter aus Europa und der Ukraine den Plan diskutiert haben. Die US-Regierung unter Donald Trump versucht, über diese diplomatischen Kanäle eine Lösung zu finden, die den Markt stabilisiert. Die Strategie zielt darauf ab, dass mehr Gas aus Russland den Weg in die westlichen Industrienationen findet. Dies soll das bestehende Angebotsdefizit im europäischen Energiehandel ausgleichen.

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Befürworter des Vorhabens gehen davon aus, dass ein steigendes Angebot den Preisverfall auf dem europäischen Energiemarkt beschleunigt. Niedrigere Gas- und Strompreise gelten als Schlüssel zur wirtschaftlichen Entlastung der europäischen Bevölkerung und der Industrie. Die Regierung in Washington sieht darin eine Möglichkeit, die geopolitischen Spannungen durch wirtschaftliche Interessen zu überlagern. Der Ansatz verbindet diplomatische Verhandlungen mit klaren marktwirtschaftlichen Zielen.

Sanktionen und die Rolle amerikanischer Unternehmen

Die rechtliche Umsetzung dieses Plans ist jedoch von hoher Komplexität geprägt. Direktverkäufe von russischem Gas in die Europäische Union sind durch westliche Sanktionen streng untersagt. Um diese Hürde zu nehmen, sieht der Vorschlag eine spezifische Konstruktion vor. Ein amerikanisches Unternehmen soll als Mittler fungieren und das russische Gas zuerst käuflich erwerben.

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Dieses US-Unternehmen würde das Material dann an europäische Abnehmer weiterverkaufen. Durch diese Zwischenschaltung soll versucht werden, die direkten Sanktionsverletzungen zu umgehen. Es ist jedoch unklar, wie sich diese Transaktionskette mit den bestehenden US- und EU-Sanktionsregimen vereinbaren lässt. Juristen und Experten haben noch keine abschliessende Klärung zu dieser Grauzone im Völker- und Handelsrecht vorgelegt.

Der Plan ist nicht neu und wurde bereits im vergangenen Monat thematisiert. Damals entschied man sich jedoch vorerst, das Projekt auf Eis zu legen. Die Entscheidung stand im Kontext einer begrenzten Feuerpause im sogenannten Energiekrieg zwischen Russland und der Ukraine. Beide Seiten einigten sich zeitweise darauf, bestimmte Infrastrukturziele nicht anzugreifen.

Auswirkungen auf die US-Präsidentschaft und Ukraine

Die diplomatische Lage ist aktuell angespannt, da Russland sich nicht an die vereinbarte Feuerpause hielt. Die Ukraine reagierte darauf, indem sie ihre Drohnenangriffe auf russische Raffinerien wieder aufnahm. Diese Eskalation erschwert die politische Durchsetzbarkeit von Handelsabkommen, die russische Energieströme fördern. Washington steht nun vor der Aufgabe, die Beziehungen zu Kiew zu stabilisieren, während gleichzeitig Verhandlungen mit Moskau geführt werden.

Donald Trump verfolgt eine umfassendere Strategie, bei der russische Energielieferungen eine zentrale Rolle spielen. Vor rund einem Monat traf sich der US-Präsident mit dem Kremlchef. Im Gegenzug sollte Moskau mehr Diesel für den Weltmarkt bereitstellen, um den Anstieg der Ölpreise zu bremsen. Diese massnahme soll auch die Spritpreise in den USA senken.

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Für Donald Trump hat diese Energiepolitik auch innenpolitische Dimensionen. Niedrigere Kosten an den Tankstellen könnten ihm im Vorfeld der US-Zwischenwahlen politisch zugutekommen. Wähler reagieren stark auf Treibstoffpreise und Energiekosten. Durch die Stabilisierung dieser Märkte soll die Unterstützung der Basis gestärkt werden. Der Erfolg dieses Plans hängt jedoch davon ab, ob es gelingt, die komplexen Sanktionen rechtlich einzuhegen und die Ukraine von weiteren Angriffen auf russische Infrastruktur abzuhalten.