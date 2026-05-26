USA planen drastische Kürzungen ihrer Militärbeiträge für die NATO - Rutte bestätigt erwartete Entwicklung

Washington will laut einem Bericht des Spiegels deutlich weniger Kampfjets, Bomber, Schiffe und Drohnen im Rahmen des NATO‑Force‑Models bereitstellen. Der NATO‑Generalsekretär Rutte bezeichnete die Ankündigungen als erwartbar und betonte die Notwendigkeit einer stärkeren europäischen Lastenteilung.

NATO -Generalsekretär Mark Rutte erklärte am Ende des NATO ‑Außenministertreffens in Helsingborg, dass die jüngsten Ankündigungen aus Washington erwartungsgemäß seien. In einer Pressekonferenz betonte er, dass die geplanten Kürzungen der US‑Militärpräsenz im Bündnis keine Überraschungen für die Verbündeten darstellen und dass ein solcher Schritt bereits seit längerem in den strategischen Planungen verankert sei.

Rutte wies darauf hin, dass die Reduzierung Teil eines umfassenderen 'burden‑shifting' sei, bei dem die europäischen Partner ihre Verteidigungslast stärker übernehmen sollen. Er erinnerte zudem daran, dass die USA bereits den Abzug von Truppen aus Europa diskutieren und gleichzeitig die Verantwortung für bestimmte Kommandostrukturen an die NATO‑Mitglieder übertragen wollen.

Laut einem Bericht des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel hat ein Gesandter des US‑Verteidigungsministeriums, Alexander Velez Green, in einer geschlossenen Sitzung in Brüssel den NATO‑Partnern mitgeteilt, dass Washington künftig deutlich weniger militärische Schlüsselfähigkeiten bereitstellen wird. Die geplanten Einsparungen betreffen unter anderem US‑Kampfjets, Kriegsschiffe, Drohnen und Tankflugzeuge. Konkret soll die Zahl der strategischen Bomber, die der NATO zur Verfügung stehen, halbiert werden, während die Zahl der eingesetzten US‑Kampfjets um ein Drittel reduziert werden soll.

Auch die Marine soll weniger Zerstörer für das Bündnis bereitstellen und US‑U‑Boote würden künftig gar nicht mehr im NATO‑Verbund eingesetzt werden. Bei Aufklärungsdrohnen soll die Bereitstellung stärker an die europäischen Mitgliedstaaten übergehen, während das Engagement der USA bei bewaffneten Drohnenmodelle ebenfalls signifikant zurückgefahren werden soll. Die Reduzierungen beziehen sich auf das NATO‑Force‑Model, das festlegt, welche Länder im Krisenfall wie viele Soldaten und welches Gerät bereitstellen.

Die USA beabsichtigen demnach, ihre Beiträge zu diesem Modell zu reduzieren, um andere Mitgliedstaaten zu mehr Eigenleistung zu bewegen. Rutte erinnerte daran, dass die amerikanische Forderung nach stärkerer Lastenteilung nicht neu sei und dass die europäischen Partner bereits in den letzten Jahren verstärkt in ihre Verteidigungsfähigkeiten investiert haben. Er betonte jedoch, dass die bevorstehenden Änderungen zwar umfangreich, aber planbar seien und im Einklang mit den langfristigen strategischen Zielen der NATO stehen.

Die Ankündigungen zeigen, dass die transatlantische Partnerschaft weiterhin im Wandel ist und dass die europäische Verteidigungspolitik künftig eine noch größere Rolle im Gesamtkonzept der Allianz einnehmen wird





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