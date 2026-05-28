USA greifen Iran an - Revolutionsgarden beschießen US-Basis in Kuwait

Trotz Waffenruhe eskalieren die Spannungen zwischen den USA und dem Iran: US-Angriffe auf iranische Ziele werden mit Raketen- und Drohnenbeschuss einer US-Basis in Kuwait beantwortet. Die fragile Waffenruhe droht zu kollabieren, Ölpreise steigen.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich trotz der seit Anfang April bestehenden Waffenruhe erneut verschärft. In der Nacht zum Donnerstag griffen US-Streitkräfte Ziele im Iran an, die nach Angaben des Pentagons als rein defensive Maßnahme dienten.

Die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) reagierten umgehend mit dem Beschuss eines US-Luftwaffenstützpunktes in der Golfregion, der sich nach Angaben aus Kuwait auf dem Territorium des Emirats befindet. Die Regierung in Kuwait bestätigte Raketen- und Drohnenangriffe, machte jedoch keine Angaben zur Verantwortlichkeit. US-Militärkreise teilten mit, dass die USA vier iranische Kampfdrohnen abgeschossen und eine Bodenkontrollstation in der Hafenstadt Bandar Abbas attackiert hätten. Dabei sei die iranische Seite im Begriff gewesen, eine fünfte Drohne zu starten.

Ein namentlich nicht genannter US-Vertreter betonte: 'Diese Aktionen waren maßvoll, rein defensiv und dienten der Aufrechterhaltung der Waffenruhe.

' Die erneute Eskalation gefährdet die ohnehin fragile Waffenruhe und dämpft die Hoffnungen auf ein umfassendes Friedensabkommen sowie die baldmöglichste Öffnung der für die internationale Schifffahrt zentralen Straße von Hormus. Die Ölpreise stiegen daraufhin wieder an, da Marktteilnehmer eine Unterbrechung der Lieferungen befürchten. Der Iran verurteilte die US-Angriffe scharf und kündigte Vergeltung an. Außenamtssprecher Ismail Baghai sprach von wiederholten Verstößen gegen die Waffenruhe und bekräftigte das Selbstverteidigungsrecht seines Landes.

Die iranischen Revolutionsgarden gaben bekannt, eine US-Luftwaffenbasis in Kuwait beschossen zu haben, von der aus die USA das Gebiet nahe dem Flughafen von Bandar Abbas angegriffen hatten. Die kuwaitische Armee meldete den Einsatz der Luftabwehr, um die Attacken abzuwehren. Über mögliche Schäden oder Opfer lagen zunächst keine Informationen vor.

In Teheran bekräftigte der Vorsitzende des Ausschusses für Nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, Ebrahim Azizi, die Kernforderungen des Iran: das Recht auf Urananreicherung, die Kontrolle über die Straße von Hormus und die Aufhebung der Sanktionen. Azizi, der nicht direkt in die Verhandlungen mit den USA eingebunden ist, schrieb auf der Plattform X: 'Offensichtlich sucht Trump nach einem Ausweg aus dieser strategischen Sackgasse und wechselt dabei zwischen Drohungen und Appellen zu einer Einigung.

' Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte bereits Anfang der Woche Angriffe gegen iranische Einrichtungen durchgeführt und diese ebenfalls mit Selbstverteidigung begründet. Die Entwicklungen werfen ein Schlaglicht auf die anhaltende Konfrontation zwischen den beiden Ländern, die trotz der Waffenruhe immer wieder auflebt. Beobachter sehen in den jüngsten Aktionen eine gefährliche Eskalationsspirale, die die Stabilität in der gesamten Golfregion untergräbt. Die Straße von Hormus, durch die ein erheblicher Teil des weltweiten Öltransits erfolgt, bleibt ein neuralgischer Punkt.

Sollte der Iran die Meerenge blockieren, droht ein massiver Anstieg der Energiepreise mit globalen wirtschaftlichen Folgen. Gleichzeitig betont Teheran, dass die USA durch ihre fortgesetzten Angriffe die Waffenruhe bricht und damit jede diplomatische Lösung erschwert. Internationale Vermittlungsbemühungen, etwa durch die Vereinten Nationen oder die Europäische Union, sind bislang ohne greifbare Ergebnisse geblieben. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Waffenruhe hält oder die Region in eine offene militärische Auseinandersetzung schlittert





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