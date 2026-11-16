Die US-Damen sichern sich den 12. WM-Titel gegen Kanada. Österreichs Frauen halten die Klasse, Selma Luggin holt Allstar-Auszeichnung mit 95,12 Prozent Fangquote.

Die Nationalmannschaft der USA hat die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen im Jahr 2024 dominiert und sich mit einem klaren Sieg im Finale den Titel sichergestellt. Das entscheidende Spiel am Montag in Dänemark beendete die US-Auswahl mit einem Ergebnis von 6:2 gegen den Erzrivalen Kanada. Damit krönten die Nordamerikanerinnen ihren Triumph, bei dem sie bereits in der ersten Periode mit 1:1 gleichzogen, in der zweiten mit 2:0 in Führung gingen und in der dritten mit 3:1 nachlegten. Für die US-Damen stellt dieser Erfolg den insgesamt zwölften Titelgewinn bei einer Weltmeisterschaft dar.

USA sichert sich den zwölften WM-Titel

Die US-Nationalmannschaft setzt sich als Olympia-Champion erneut an die Spitze des internationalen Fraueneishockeys. Der klare 6:2-Sieg gegen Kanada im Finale unterstreicht die aktuelle Dominanz der Vereinigten Staaten im Sport. Neben dem Gold für die USA gewannen die Schwedinnen die Bronzemedaille. Dieser dritte Platz sicherte Schweden den Podestplatz nach starken Leistungen im kleinen Finale. Die USA demonstrierten dabei eine spielerische und defensive Überlegenheit, die sie bereits in den Vorrundenspielen zeigte und im Endspiel perfektionierten.

Also read Wels gewinnt Titel European City of Christmas vor Wien und Graz

Österreich sichert Klassenerhalt mit Sieg gegen Japan

Die österreichische Nationalmannschaft der Frauen beendet die aktuelle Weltmeisterschaftsrunde nach der Vorrunde, bewahrt jedoch durch eine starke Leistung in der Relegation die Klasse. Im entscheidenden Relegationsspiel gegen Japan gelang den österreichischen Spielerinnen ein 2:1-Sieg nach Verlängerung. Dieser Sieg war essentiell, um den direkten Abstieg zu verhindern und die Klassenzugehörigkeit für die kommende Saison zu sichern. Das Team zeigte insbesondere in der Verlängerung Nervenstärke und taktische Disziplin.

Die Wienerin Selma Luggin wurde als herausragende Leistungsträgerin ins Allstar-Team der Weltmeisterschaft gewählt. Ihre Leistungen im Tor waren von entscheidender Bedeutung für den Erhalt der österreichischen Klasse. Luggin parierte in vier Spielen insgesamt 156 von 164 auf sie abgegebene Schüsse. Mit einer Fangquote von 95,12 Prozent führte sie die Statistiken der Torhüterinnen im gesamten Turnier an. Sie übertraf dabei die US-Torfrau Aerin Frankel, die auf dem Weg zum Titel eine Fangquote von 94,92 Prozent verbuchte. Luggins Konstanz und Reflextalent waren zentrale Säulen der österreichischen Abwehrstruktur.

Advertisement

Taktische Stärken bei Powerplay und Penalty-Killing

Neben den individuellen Leistungen der Torhüterin zeichneten sich die Österreicherinnen durch eine hohe Effizienz in speziellen Spielsituationen aus. Das österreichische Team erzielte das beste Powerplay der gesamten Weltmeisterschaft. Dies bedeutet, dass die österreichischen Angreifer ihre Überzahlspiel-Situationen statistisch gesehen am erfolgreichsten in Tore ummünzten. Zusätzlich sicherte sich das Team das zweitbeste Penalty-Killing. Diese defensive Stärke verhinderte, dass Gegner bei Strafzeiten Tore schossen, was für den Klassenerhalt unverzichtbar war.

Caroline Harvey zur besten Spielerin des Turniers gekürt

Während Selma Luggin das österreichische Tor sicherte, wurde die US-Verteidigerin Caroline Harvey zur besten Spielerin des gesamten Turniers gewählt. Harvey dominierte als Abwehrspielerin die US-Defensive und trug maßgeblich zum Titelgewinn der USA bei. Ihre Leistungen im Verteidigungsdrittel compensierten offensive Schwächen und sicherten die defensive Stabilität. Die Auszeichnung unterstreicht die tiefe Personaldecke und die taktische Breite der US-Formation.

Die Eishockey-WM 2024 war somit ein Erfolg für die USA im sportlichen Sinne, während Österreich den Fokus auf den Erhalt der Liga legte. Die Leistungen von Selma Luggin und die taktische Disziplin der Österreicherinnen zeigten, dass auch ohne Vorrundenerfolg ein nachhaltiger Sportbetrieb möglich ist. Die US-Damen bestätigen damit ihre Rolle als feste Größe im Weltverband.