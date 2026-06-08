USA erwägen direkten Kauf der Chagos-Inseln von Mauritius für Diego Garcia

Die US-Regierung prüft einem Bericht zufolge einen Plan, Großbritannien zu umgehen und die Chagos-Inseln direkt von Mauritius zu kaufen, um die Kontrolle über den wichtigen Militärstützpunkt Diego Garcia zu sichern.

Die US-Regierung erwägt einem Bericht zufolge den direkten Kauf der Chagos-Inseln von Mauritius , um ihre Kontrolle über den strategisch entscheidenden Militärstützpunkt Diego Garcia zu langfristig zu sichern.

Wie die Zeitung Telegraph berichtet, prüft das Weiße Haus einen Plan, die britische Regierung zu umgehen und ein eigenständiges Abkommen mit Mauritius abzuschließen. Dieser Ansatz sei eine von mehreren möglichen Optionen, um zu verhindern, dass der britische Premierminister Keir Starmer die Souveränität über die umstrittene Inselgruppe an Mauritius überträgt. Ein hochrangiger Vertreter der US-Regierung bestätigte gegenüber Reuters, dass Präsident Donald Trump konsequent die Auffassung vertritt, Großbritannien dürfe das Territorium nicht aus der Hand geben.

Diego Garcia sei eine unverzichtbare Militärbasis von enormer Bedeutung für die nationale Sicherheit der USA. Die USA stünden in regelmäßigem Austausch mit London, um die Insel als regionalen Sicherheitsanker zu erhalten und ihre operative Nutzung zu garantieren. Hintergrund ist die angespannte diplomatische Lage um die Chagos-Inseln. Die britische Regierung hatte im April ihr eigenes Abkommen zur Übergabe der Souveränität an Mauritius vorerst auf Eis gelegt.

US-Präsident Trump hatte die britischen Pläne bereits im Februar als einen großen Fehler kritisiert. Ein Sprecher der britischen Regierung erklärte zu dem Vorstoß aus Washington, man habe eine Situation vorgefunden, in der die britische Kontrolle über die Militärbasis durch die geplante Übergabe bedroht gewesen sei. Daher sei Handlungsbedarf bestanden, um nationale Interessen zu schützen und zu verhindern, dass potenzielle Gegner in der geopolitisch hochsensiblen Region des Indischen Ozeans Fuß fassen könnten.

Der Erhalt der langfristigen operativen Kontrolle und Sicherheit von Diego Garcia sei die alleinige Grundlage für das ursprünglich geplante Abkommen zwischen Großbritannien und Mauritius. Beide Länder seien sich der dauerhaften Risiken für den gemeinsam genutzten Stützpunkt sehr wohl bewusst. Die mögliche US-Initiative zeigt die strategische Bedeutung Diego Garcias als einen der wichtigsten amerikanischen Militärstützpunkte außerhalb der USA. Die Basis dient als zentraler Drehpunkt für Operationen im Nahen Osten, Asien und Afrika.

Gleichzeitig fällt auf, dass Präsident Trump bereits zuvor mit dem Gedanken gespielt hatte, Grönland aus strategischen Gründen zu erwerben. Das weitgehend autonome dänische Territorium in der Arktis war damals zu einem diplomatischen Zankapfel geworden. Trumps Vorstoß hatte für erheblichen Unmut bei westlichen Partnern gesorgt, insbesondere weil er militärische Mittel zum Erreichen seines Ziels nicht ausgeschlossen hatte.

Beide Fälle verdeutlichen Trumps unorthodoxen Ansatz in geopolitischen Fragen und sein Bestreben, direkte Eigentumsverhältnisse zur Sicherung strategischer Interessen zu schaffen, anstatt sich auf traditionelle Bündnisstrukturen zu verlassen. Die aktuelle Entwicklung围绕 die Chagos-Inseln unterstreicht einmal mehr die zentrale Rolle Diego Garcias für die amerikanische Militärstrategie und die Bereitschaft Washingtons, notfalls auch bilaterale Wege zu beschreiten, um seinen Einfluss zu wahren





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