US-Zahlungen: 12,1 Milliarden Dollar zurück an Venezuela nach Maduros Festnahme

Ein KPMG-Bericht bestätigt: Die USA zahlten über 12 Milliarden Dollar aus venezolanischen Rohstoffexporten zurück. Hintergrund ist die Festnahme von Nicolás Maduro.

Die Vereinigten Staaten haben rund 12,1 Milliarden Dollar aus Einnahmen venezolanischer Rohstoffexporte an Venezuela zurücküberwiesen. Dieser Vorgang erstreckte sich laut einem am 4. September vom US-Außenministerium veröffentlichten Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG über den Zeitraum von der Festnahme von Nicolás Maduro am 3. Jänner bis zum 30. September. Zuerst hatte die New York Times über diese umfangreichen Finanzflüsse berichtet.

Rohstoffverkauf finanziert Rücküberweisungen

Der Großteil der ausgezahlten Gelder stammt dem Bericht zufolge aus dem Verkauf von Erdöl und Erdölprodukten. Zusätzlich flossen Mittel aus dem Handel mit Gold, Mineralien und Düngemitteln in die Kassen. Ein Vertreter des US-Außenministeriums betonte, dass diese Gelder Eigentum Venezuelas seien und im Namen der venezolanischen Regierung verwahrt würden. Die USA stellten sich damit als Treuhänder der nationalen Ressourcen dar.

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Verteilung der Mittel auf Sektoren

Laut den vorliegenden Daten flossen mehr als 35 Prozent der verteilten Mittel in den Bereich für Lebensmittel und Konsumgüter. Weitere Sektoren, die von diesen Rücküberweisungen profitierten, umfassten Verwaltungsdienstleistungen, die Landwirtschaft und das Gesundheitswesen. Diese Aufschlüsselung zeigt, dass ein signifikanter Teil der Einnahmen direkt in die Basisversorgung der Bevölkerung und in staatliche Strukturen fließt. Die genaue Zuordnung der Beträge bleibt dabei im Rahmen der verwalteten Summen transparent.

Öl-Abkommen und politische Machtdemonstration

Im September hatten die USA in Venezuela eine Reihe von Öl-Abkommen unterzeichnet, was auf eine strategische Neuausrichtung hindeutet. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor den größten Öl-Deal der Weltgeschichte mit Venezuela verkündet. Diese Vereinbarung sollte den USA die Kontrolle über rund ein Fünftel der venezolanischen Ölreserven sichern. Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdölreserven weltweit, was die strategische Bedeutung für Washington unterstreicht.

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Präsident Maduro in US-Gewahrsam

Die finanzielle Rückführung der Einnahmen steht im Kontext der militärischen Intervention im Jänner. US-Elitesoldaten hatten Nicolás Maduro in Caracas gefangen genommen und in die USA gebracht. In New York soll ihm wegen Drogenterrorismus der Prozess gemacht werden. Dieser Vorgang markiert einen tiefen Einschnitt in die politische Geschichte Venezuelas und führt zu einer neuen Machtkonstellation im Land, die von den USA mitgestaltet wird.

Übergangsregierung und Souveränitätsansprüche

Übergangspräsidentin ist seit der Festnahme Maduros seine frühere Stellvertreterin Delcy Rodríguez. Sie hatte nach der Ankündigung von Donald Trump zu den Ölvorräten versichert, dass Venezuela die volle Souveränität über seine Ressourcen behalte. Diese Aussage steht in einem Spannungsfeld zu den US-Abkommen, die Washington einen großen Anteil an den Reserven zusichern. Die USA übten Druck auf Caracas aus, um Zugang zu den Vorkommen zu gewähren, und stellten im Gegenzug private Investitionen von mehr als 100 Milliarden Dollar in Aussicht.