US-Wahlschlappe für Trump: Politische Folgen für FPÖ und Österreich

Thomas Hofer analysiert die Auswirkungen der US-Kongresswahlen auf die FPÖ. Während andere Parteien jubeln, sieht er keinen direkten Umfragewandel, wohl aber strategische Herausforderungen.

Politikberater Thomas Hofer bewertet die jüngsten Wahlergebnisse in den USA und deren potenzielle Ausstrahlung auf die österreichische Parteienlandschaft. Während Bundespartei wie ÖVP, SPÖ, Grüne und die Neos die Niederlage von US-Präsident Donald Trump bei den Kongresswahlen als Bestätigung ihrer eigenen Position feiern, bleibt die Lage für die FPÖ differenzierter.

Parteienreaktionen auf US-Wahlausgang

Douglas Hoyos, Generalsekretär der Neos, erklärte am Mittwoch, dass die Verbündeten der FPÖ weltweit reihenweise abgewählt würden. Er verweist dabei auf Wahlschlappe in Ungarn, Serbien und nun den USA. Für ihn ist dies ein deutliches Zeichen gegen die Vorbilder der Freiheitlichen. Ähnlich urteilt Klaus Seltenheim, der Bundesgeschäftsführer der SPÖ. Er kritisiert die FPÖ scharf als Verein, der Donald Trump anbetet, und betont, dass der US-Präsident nun die Rechnung für seine Politik im eigenen Land präsentiert bekommen habe.

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Auch die ÖVP und die Grünen zeigten sich in offiziellen Ausschreibungen zufrieden über den Ausgang des US-Wahlkampfs. Diese reactions stehen im Kontext einer Serie rechter Wahlniederlagen weltweit. So wurde etwa der langjährige Präsident Serbiens, Aleksandar Vučić, abgewählt. Zudem unterlag Flávio Bolsonaro in Brasilien dem linksgerichteten Amtsinhaber Lula da Silva.

Kein direkter Umfragewandel für die Blauen

Thomas Hofer warnt davor, diese internationalen Entwicklungen übermäßig auf Österreich zu projizieren. Zwar haben vergangene Ereignisse wie der Brexit oder der erste Wahlsieg Donald Trumps im Jahr 2016 schon politische Wellen geschlagen, so etwa bei der Bundespräsidentenkampagne von Norbert Hofer. Dennoch rechnet der Politikberater nicht damit, dass die FPÖ aufgrund der rechten Niederlagen im Ausland nun deutlich in den Umfragen einbricht.

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Die FPÖ notiert im APA-Wahltrend seit Wochen stabil zwischen 38 und 39 Prozent. Hofer führt dies auf eine allgemeine Stimmungsverschiebung zurück, die sich gegen Amtsinhaber in vielen Staaten richtet. Regierungen kämpfen derzeit mit hohen Inflationsraten und einer angespannten Weltlage. Solange die FPÖ in der Opposition ist und dieser Trend gegen etablierte Politiker anhält, profitiert die Partei eher davon, als dass sie geschädigt wird.

Strategische Anpassung und interne Spannungen

Trotz der stabilen Zahlen muss die FPÖ einen kleinen Rückschlag bei ihrer narrativen Führung anerkennen. Ähnlich wie andere rechtspopulistische Parteien vertrat die FPÖ die Botschaft, dass rechte Kräfte und MAGA-Bewegungen unaufhaltsam seien. Auch Triumphe, wie jene der AfD bei jüngeren Landtagswahlen in Deutschland, gaben dieser Sichtweise kurzzeitig Raum. Die aktuellen Entwicklungen haben das Bild der rechten Allmacht jedoch beschädigt.

Inhaltlich erwartet Thomas Hofer keinen fundamentalen Kurswechsel für die Freiheitlichen. Die FPÖ werde weiterhin ihre Anti-System-Botschaften predigen, etwa durch den geplanten Corona-U-Ausschuss im kommenden Jahr. Allerdings wird sie dies möglicherweise vorsichtiger angehen und darauf achten, sich nicht zu sehr an Donald Trump oder die deutsche AfD anzunähern.

Diese Distanzierung ist nicht einfach, da inhaltliche Überschneidungen bestehen. In vergangenen Jahren knüpften FPÖ-Politiker bei Reisen in die USA Kontakte zum republikanischen und MAGA-Umfeld. Personelle Verbindungen zur AfD bestehen ebenfalls. Doch im ORF-Sommergespräch lehnte Herbert Kickl die AfD als Schwesterpartei ab. Auch der Austritts-Vorschlag von Alice Weidel aus Euro- und Schengen-Raum wird von den Blauen abgelehnt.

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Abwägung zwischen Wählerstimmen und internationaler Nähe

Herbert Kickl und die FPÖ-Führung wissen, dass extreme Forderungen in Teilen der Wählerschaft nicht gut ankommen. Donald Trump ist in Österreich weiterhin unbeliebt und spaltet die blaue Basis. Vor allem die Kritik am Iran-Krieg und der US-Zollpolitik trifft auch bei vielen FPÖ-Anhängern auf Widerstand.

Ob die FPÖ ihre narrative Kraft zurückgewinnen kann, hängt auch von den Präsidentschaftswahlen 2027 in Frankreich ab. Die rechte Politikerin Marine Le Pen gilt dort als Favoritin. Bis dahin bleibt die Balance zwischen internationalen Allianzen und innerösterreichischer Popularität eine ständige Herausforderung für die Freiheitlichen.