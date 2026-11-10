US-Verteidigungsminister Hegseth übersteht Amtsenthebungsversuch im Repräsentantenhaus

Das US-Repräsentantenhaus hat ein Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth abgewendet. Die Abstimmung zeigt die politische Spaltung und kündigt weitere Konflikte an.

Das US-Repräsentantenhaus hat einen direkten Angriff auf die Position von Verteidigungsminister Pete Hegseth am Dienstag durch eine knappe Abstimmung erfolgreich blockiert. Mit einer Mehrheit von 211 zu 204 Stimmen beschlossen die Abgeordneten, die entsprechenden Vorwürfe an den Justizausschuss zu verweisen. Diese prozedurale Entscheidung diente als strategischer Hebel, um das drohende Amtsenthebungsverfahren vorerst zu stoppen, da die republikanische Fraktion die Kontrolle über dieses Gremium ausübt.

Politische Dynamik der Abstimmung

Die Resolution zur Einleitung des Verfahrens stammte ursprünglich vom republikanischen Abgeordneten Thomas Massie aus Kentucky. Massie gehört zu den innerparteilichen Kritikern von US-Präsident Donald Trump und war der einzige Republikaner in der Kammer, der gegen die Verweisung an den Ausschuss stimmte. Seine Ablehnung unterstreicht die komplexe Loyalitätsstruktur innerhalb der Partei. Durch die Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus konnten die Demokraten und die Mehrheit der Republikaner den Vorstoß effektiv neutralisieren, was die aktuelle Machtbalance im Kongress widerspiegelt.

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Reaktionen der politischen Akteure

US-Präsident Donald Trump reagierte unmittelbar nach dem Votum mit deutlicher Erleichterung und Zufriedenheit auf seiner Plattform Truth Social. Er charakterisierte den gescheiterten Versuch als kläglich und betonte damit die Unterstützung seiner Regierung für den Verteidigungsminister. Auf der anderen Seite zeigte sich der demokratische Minderheitsführer Hakeem Jeffries gegenüber Reportern kämpferisch und erklärte, dass dies nur der Anfang sei und nicht das Ende der Auseinandersetzung. Diese gegensätzlichen Reaktionen markieren den Beginn einer intensiveren politischen Konfrontation.

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Zukünftige Ermittlungen und Fristen

Die linke Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez kündigte an, dass es sehr viele weitere Ermittlungen geben wird. Sie geht davon aus, dass zahlreiche Vorladungen von Abgeordneten ausgesprochen werden, um die Hintergründe der umstrittenen Entscheidungen zu klären. Obwohl die aktuelle Abstimmung Hegseth vorerst schützt, bleibt die Situation instabil. Die neuen Abgeordneten, die vergangene Woche bei den Zwischenwahlen gewählt wurden, ziehen erst ab Jänner ins Parlament ein. Zu diesem Zeitpunkt werden die Demokraten in beiden Kammern eine Mehrheit haben und könnten Hegseths Amtsführung erneut kritisch hinterfragen.

Hintergründe der Kontroverse

Der Auslöser für diesen politischen Sturm waren Unmut über militärische Aktionen, insbesondere den Krieg im Iran und einen US-Militäreinsatz in Venezuela im Januar. Dieser Einsatz zielte auf den Sturz von Präsident Nicolas Maduro ab und löste breite Debatten aus. Verteidigungsminister Pete Hegseth wies die Vorwürfe als Farce zurück und behauptete, die Geschichte werde den Iran-Krieg ganz anders beurteilen als die derzeitige landläufige Meinung. Mit der aktuellen Abstimmung gewinnt er Zeit, doch er wäre der erste US-Verteidigungsminister, gegen den ein solches Verfahren eingeleitet worden wäre.