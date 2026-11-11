In Abu Dhabi endeten die zweitägigen Ukraine-Friedensgespräche mit einem Gefangenenaustausch und neuen Gesprächen zwischen US-Vermittlern und Wladimir Putin. Die Verhandlungen fokussieren auf die europäische Sicherheitsarchitektur und mögliche weitere Treffen.

In Abu Dhabi endeten die zweitägigen Ukraine-Friedensgespräche am Mittwoch mit einem Gefangenenaustausch und dem Versprechen weiterer Gespräche zwischen US-Vermittlern und Wladimir Putin. Die Verhandlungen konzentrierten sich auf die europäische Sicherheitsarchitektur und die Frage, ob die Ukraine in dieses System aufgenommen werden kann.

Verhandlungsverlauf und Kernergebnisse

Die Gespräche dauerten insgesamt vier Tage. Am Mittwoch, dem 12. November, endeten die Verhandlungen nach knapp zwei Stunden. Einzig ein konkretes Ergebnis war der Austausch von 120 Gefangenen, wie das russische Nachrichtenportal rbc.ru berichtete. Die Ukraine lehnte erneut die Forderung ab, russische Truppen aus dem Donbass abzuziehen.

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Der ukrainische Unterhändler Dawyd Arachamia bezeichnete die Gespräche als "positive Dynamik" und sagte, es gebe einen guten Impuls, bis zum neuen Jahr eine Lösung zu finden. Die US-Chefvermittler Steve Witkoff und Jared Kushner planten, am Donnerstag mit Wladimir Putin im Kreml zu sprechen und später am selben Tag in Dublin mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu verhandeln.

Russische Position und europäische Reaktionen

Der russische Chefunterhändler Wladimir Medinskij kritisierte die europäische Sicherheitsarchitektur als "sehr schlecht" und forderte eine komplette Neugestaltung. Er betonte, dass in der Ukraine nur eine "Eiterbeule" geplatzt sei und der Organismus vollständig kuriert werden müsse. Ein anonymer Moskauer Politologe äußerte Zweifel, ob die europäische Sicherheitsarchitektur ein echtes Thema sei oder lediglich ein Vorwand, die Gespräche zu verlängern.

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Alexej Drobinin, Direktor für außenpolitische Planung im russischen Außenministerium, schlug vor, einzelne europäische Länder und die NATO könnten bilaterale Nichtangriffsabkommen mit Russland schließen. Diese Abkommen würden zusätzliche Sicherheitsgarantien für die beteiligten Staaten bieten. Allerdings hat Moskau seit 2014 mehrere vergleichbare Verträge gebrochen, darunter das Budapester Memorandum von 1994 und den Freundschaftsvertrag von 1999.

Ausblick und mögliche weitere Treffen

In Berlin wurde die Chance auf ein direktes Treffen zwischen Kanzler Friedrich Merz und Wladimir Putin beim G20-Gipfel in Miami diskutiert, falls der Kreml-Chef dorthin reist. Regierungssprecher Stefan Kornelius betonte, dass die USA und die Europäer ihr Vorgehen besser aufeinander abstimmen sollten und die Ukraine Teil der europäischen Sicherheitsstruktur sein müsse. Ob der deutsche Optimismus angebracht ist, bleibt abzuwarten, da russische Diplomaten weiterhin Spott über die Europäer äußern.

Die Verhandlungen in Abu Dhabi zeigen, dass trotz begrenzter Ergebnisse ein neuer Impuls für weitere Gespräche besteht. Die kommenden Treffen zwischen US-Vermittlern, Putin und Selenskyj könnten entscheidend sein, um die Ukraine in die europäische Sicherheitsarchitektur einzubinden und den Konflikt langfristig zu lösen.