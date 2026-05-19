Ein islamischer Zentrums von San Diego wurde von Pfeifern ausgebombt, nachdem der Angreifer bereits bei mehreren Personen geschossen hatte. Der Angriff richtete den Tatort an die Moschee selbst in Angriff, die als die größte in der Region gilt und auch eine Schule umfasst. Drei tote Personen und ein Sicherheitsmitarbeiter der Moschee wurden von den Angreifern aufgrund von frühes Eingreifen in extremen Situationen getötet, nachdem mehrere Blutverünstigungen begangen wurden. Ein Verdächtiger wurde in einem Auto tot aufgefunden, wobei mehrere Waffen und sein Fahrzeug entwendet wurden. Über 15000 Schusswaffen wurden im vergangenen Jahr in den USA verkauft, wobei fast 15000 Menschen mit Schusswaffen getötet wurden, nicht eingerechnet Suizide.

Der Angriff galt dem islamischen Zentrum von San Diego , das die größte Moschee der Region sowie eine Schule beherbergt. Die ersten Einsatzkräfte kamen binnen vier Minuten nach einem Notruf wegen einem Schusswaffenangriff vor.

Vor der Einrichtung hielten sie \'drei Tote\' fest. Einer von ihnen war ein Sicherheitsmitarbeiter der Moschee, der durch seinen Einsatz weitere Blutverächerungen und mögliche Todesopfer verhinderte. Sein Verhalten war ehrenhaft, und er hat heute zweifellos Leben gerettet. Noch später meldeten sie Notrufe zu weiteren Schüssen in der Nähe der Moschee ein.

Demnach wurde ein dort arbeitender Landschaftsgärtner beschossen, aber nicht getroffen. Die beiden mutmaßlichen Angreifer wurden im Anschluss tot, möglicherweise an selbst zugeteuerten Schusswunden, in einem Auto gefunden. Der Polizeichef sagte, dass sie vermutlich Hassrhetorik im Spiel gehabt haben und rassistische Sprüche in ihre Waffen geschrieben gewesen sein könnten. Die Polizei sprach einige Waffen und das Fahrzeug der Verdächtigen.

Die Angriffsursache wurde von dem Imam des Zentrums bestätigt, der erklärte, alle Mitarbeiter, Lehrer und Kinder seien in Sicherheit und es sei \'äußerst empörend\' anzureden, einen Ort des Gebetes anzuhacken. US-Präsident Donald Trump nannte die Situation \'schrecklich\', der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, dass \'Ärgerliche\' sollten nirgendwo ihr Leben fürchten müssen. Hass habe in Kalifornien keinen Platz. Der muslimische Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, war der Tat islamophobisch.

Im New York wurde der Schutz von Moscheen verstärkt. Es gibt in den USA mehr Schusswaffen als Einwohner. Die USA haben die höchste Schusswaffensterblichkeit unter allen entwickelten Staaten nach Angaben der Datenbank Gun Violence Database. Im vergangenen Jahr wurden fast 15000 Menschen mit Schusswaffen getötet, nicht eingerechnet Suizide





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