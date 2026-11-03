Die USA haben nach eigenen Angaben iranische Ziele auf der Insel Qeschm in der Straße von Hormus angegriffen. Dies geschah nach einem Raketenangriff auf ein US-Kampfflugzeug.

Das US-Militär hat Medienberichten zufolge erneut militärische Ziele im Iran attackiert. Der Angriff erfolgte am Montag nach US-Ortszeit und richtete sich spezifisch gegen die Insel Qeschm im strategisch wichtigen Gewässer der Straße von Hormus. Quellen berichten, dass ein US-Kampfflugzeug eine Stellung der iranischen Revolutionsgarden beschoss. Dies geschah als direkte Reaktion auf einen Raketenangriff, der zuvor von der Insel auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden war.

Militärische Eskalation auf Qeschm und Reaktionen

Der Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf US-Beamte über den Einsatz von Waffensystemen gegen die Positionen auf der Insel. Der Axios-Journalist Barak Ravid präzisierte auf der Social-Media-Plattform X, dass ein Kampfflugzeug der Vereinigten Staaten die Stätte der Revolutionsgarden attackierte. Der Vorfall trat auf, nachdem von dieser Position eine Rakete auf ein US-Kriegsflugzeug abgeschossen worden war. Auch die Nachrichtensender CNN und CBS bestätigten die Existenz dieser begrenzten militärischen Maßnahmen gegen die Insel.

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Diplomatische Signale von Präsident Donald Trump

Stunden vor den militärischen Einschlägen hatte US-Präsident Donald Trump ein öffentliches Signal gesetzt. Er feierte einen Rückgang der Ölpreise in den Medien und begründete diese Entwicklung damit, dass viele Beobachter der Ansicht seien, der Krieg mit dem Iran gehe zu Ende. Trump behauptete öffentlich, der Iran wolle unbedingt eine diplomatische Vereinbarung erreichen. Diese Worte standen in scharfem Kontrast zu den tatsächlichen militärischen Aktionen, die später am selben Tag stattfanden.

Verluste und Gegenmaßnahmen im Konfliktgebiet

Iranische Staatsmedien meldeten in der Nacht nach den Angriffen eigene Erfolge. Die Revolutionsgarden hätten südlich der Insel Qeschm zwei weitere US-Aufklärungsdrohnen mithilfe elektronischer Kriegsführungssysteme erbeutet. Zudem sei östlich der Straße von Hormus eine dritte US-Drohne zerstört worden. Laut dem Wissenschaftlichen Dienst des US-Kongresses haben die USA seit Beginn ihrer Angriffe auf das Iran nach eigenen Angaben Dutzende Flugzeuge und Drohnen verloren oder erhebliche Schäden daran verzeichnet.

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Geopolitische Planung und Kongresswahlen

Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne der Regierung in Washington berichtet. Demnach sollten nach der heutigen US-Kongresswahl gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen den Iran durchgeführt werden. Der US-Kongress blieb zunächst unbeantwortet, als Anfragen nach weiteren Details zum Regionalkommando gestellt wurden. Die unabhängige Verifizierung der iranischen Angaben zu erbeuteten Drohnen ist in der Regel schwierig, da kein direkter Zugang zu den Szenarien besteht.

Langfristige Auswirkungen der militärischen Auseinandersetzung

Die Situation in der Straße von Hormus bleibt hochspannt, da sie eine zentrale Handelsroute für globale Öllieferungen darstellt. Die parallelen Entwicklungen von militärischen Schlägen und diplomatischen Äußerungen erschweren eine klare Einschätzung der nächsten Schritte. Die Vereinigten Staaten sehen sich weiterhin mit der Herausforderung konfrontiert, ihre militärischen Ziele zu erreichen, während gleichzeitig politische Signale an die internationale Gemeinschaft gesendet werden. Die genaue Bilanz der Verluste beider Seiten wird weiterhin von verschiedenen Quellen mit unterschiedlichen Interessen berichtet.