Ein US-Startup hat eine KI in ein Café in Stockholm eingesetzt, um Bestellungen zu tätigen. Die KI bestellte jedoch viel zu viel und viel zu viel von bestimmten Produkten, was zu Problemen führte. Das Startup hat bereits mehrere gescheiterte Experimente mit KI-Automatisierung erlebt.

Ein US- Startup ließ eine KI ein Café in Stockholm führen. Sie bestellte 6.000 Servietten und 3.000 Gummihandschuhe - für ein Mini-Lokal.

Dabei war die KI durchaus kreativ: Sie holte sich über LinkedIn und Indeed menschliche Mitarbeiter, schloss Verträge für Strom und Internet ab und besorgte sogar die Betriebserlaubnis samt Genehmigung für die Doch bei den Bestellungen ging einiges schief, wie t3n.de unter Berufung auf AP News berichtet: Die KI orderte 6.000 Servietten, vier Erste-Hilfe-Sets und 3.000 Gummihandschuhe - obwohl das Café ziemlich klein ist. Auch Dosentomaten landeten auf der Liste, die für kein einziges Gericht gebraucht werden.

Es ist nicht das erste gescheiterte Experiment des Startups. Ein KI-System, das einen virtuellen Getränkeautomaten managen sollte, rief das FBI an, nachdem ein E-Mail-Streit mit einer Lieferfirma eskaliert war. Ein anderer KI-Automat verschenkte Spielkonsolen und bestellte lebendige Fische. Bei einem Ladengeschäft in San Francisco vergaß die KI schlicht, menschliche Mitarbeiter einzustellen.

Beim Stockholmer Café dachte sie immerhin daran. Laut Andon Labs liegt das Problem am begrenzten Kontextfenster der KI. Verschwinden alte Bestellungen aus diesem Bereich, vergisst der KI-Agent, was er in der Vergangenheit bestellt hat. So kommt es, dass an manchen Tagen viel zu viel Brot geliefert wird - und an anderen zu wenig.

Finanziell sieht es mau aus: Das Café machte seit der Eröffnung Mitte April zwar über 5.700 Dollar Umsatz. Vom ursprünglichen Budget von 21.000 Dollar sind aber nur noch weniger als 5.000 Dollar übrig





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Startup KI Café Bestellungen Problemen Experimente KI-Automatisierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irans Friedensvorschlag für Trump „Stück Müll“ • Neue Steuer für viele Bestellungen aus dem Internet • Noch ein Hantavirus-FallDer gebürtige Wiener Neustädter Klemens Patek ist seit 2012 Teil der „Presse“-Redaktion. Er ist Nachrichtenredakteur mit Schwerpunkt Ausland und einer der Podcast-Hosts des täglichen Formats „Was wichtig ist“.

Read more »

Paar nach Sex in Flugzeug am Airport festgenommenMit einem sexuellen Abenteuer in luftiger Höhe hat sich ein Paar in Argentinien ein juristisches Nachspiel eingehandelt. Ein 55-jähriger Mann und ...

Read more »

Pflegewohnhaus Schönbrunn - Pflege, Kiga und Café – 120 Jahre altes Heim völlig neuPflegewohnhaus Schönbrunn: Nach Sanierung eröffnet die Caritas Wien ein modernes Haus für Pflege, Generationen, soziale Projekte und Begegnung.

Read more »

Ein Haus in Donaustadt wird von Flammen eingenommen: Ein gewärtter Bewohner und seine katzenlose SucheEin rund 110 Jahre altes Haus in Donaustadt brannte aus und beschädigteREPO das Grundstück. Ein Bewohner konnte sich retten, aber seine Katze wird seitdem vermisst. Die Polizei sucht nach ihr und hofft, dass sie sich in der Nähe versteckt.

Read more »