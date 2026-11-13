US-Staatsanleihen unter Druck: Renditen steigen auf 5,1 Prozent

Investoren verkaufen US-Staatsanleihen massiv ab. Kellie Wood von Schroders warnt vor steigenden Renditen. Fed-Aussagen und Inflationsdaten treiben die Kosten weiter in die Höhe.

Die globalen Anleihenmärkte befinden sich erneut in einer tiefen Verkaufsrunde, nachdem Anleger zuletzt noch auf eine Marktstabilisierung gehofft hatten. Der entscheidende Auslöser für diese Ernüchterung ist der starke Anstieg der Rendite n bei amerikanischen Staatsanleihen. Besonders deutlich wurde der Druck am Freitag, als die Rendite zehnjähriger US-Papiere auf rund 5,1 Prozent kletterte. Diese Entwicklung wirft neue Zweifel an der traditionellen Rolle der US-Staatsanleihen als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten auf.

Historische Marktbewegungen und Risiken

Die aktuelle Situation zeichnet sich durch eine hohe Volatilität aus, die an turbulente Perioden der Vergangenheit erinnert. Erst im Oktober hatten US-Anleihen mit einem Stand von 5,3 Prozent das höchste Niveau seit 2002 erreicht. Heute wird diese Schwelle wieder bedroht. Kellie Wood, Fondsmanagerin beim Vermögensverwalter Schroders, beschreibt das aktuelle Umfeld als schwieriger als während der Covid-Pandemie und der globalen Finanzkrise. Damals waren die Märkte von großen, eindeutigen Bewegungen geprägt, während heute wiederkehrende Angebotsschocks und extreme Zinsschwankungen dominieren.

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Wood setzt derzeit auf fallende Kurse amerikanischer Staatsanleihen und warnt davor, dass die Renditen bis zum Jahresende weiter steigen könnten. Die Märkte reagieren empfindlich auf diese Unsicherheiten. Ein besonderer Tiefpunkt in der Verkaufsdruckszene trat in dieser Handelswoche zutage. Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen verzeichneten am Dienstag und Donnerstag zusammen ihren stärksten Anstieg seit März 2023. Bei zehnjährigen Papieren fiel der Renditesprung so kräftig aus wie seit April 2025 nicht mehr.

Einfluss der Federal Reserve und Inflation

Ein wesentlicher Treiber für diese abrupte Kehrtwende sind die jüngsten Aussagen führender Vertreter der Federal Reserve. Zuvor hatten der Wahlerfolg der Demokraten bei den amerikanischen Zwischenwahlen und Sorgen über die weitere Entwicklung künstlicher Intelligenz Investoren verstärkt in US-Staatsanleihen getrieben. Dies änderte sich drastisch durch die Positionen der Zentralbank-Offiziellen. Fed-Gouverneur Christopher Waller sprach sich öffentlich für eine Zinserhöhung aus.

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Waller erklärte zudem, dass er bei einer weiteren Beschleunigung der Inflation auch einen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte unterstützen würde. Diese harte Linie wurde durch einen stärker als erwartet ausgefallenen Bericht über die amerikanischen Verbraucherpreise verstärkt. Die Erwartungen an eine restriktivere Geldpolitik nahmen dadurch weiter zu. Äußerungen von Lorie Logan, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Dallas, trugen ebenfalls zu dieser pessimistischen Stimmung bei. Für die Anleihenmärkte entsteht damit eine schwierige Konstellation.

Während die Inflation die Notenbank zu höheren Leitzinsen veranlassen könnte, erhöht das wachsende Angebot an Staatsanleihen zusätzlich den Renditedruck. Diese Kombination aus monetärer Straffung und fiskalischem Druck erschwert die Lage für Investoren erheblich. Die Märkte müssen sich auf eine neue Realität einstellen, in der hohe Zinsen längerfristig erwartet werden müssen als zuvor angenommen.

Globaler Einfluss und Prognosen der Experten

Die Auswirkungen dieser Entwicklung reichen weit über die Vereinigten Staaten hinaus. Amerikanische Staatsanleihen bilden einen zentralen Referenzwert für Finanzierungskosten weltweit. Steigende US-Renditen können deshalb auch die Kreditaufnahme von Staaten und Unternehmen in anderen Volkswirtschaften verteuern. Nach Einschätzung von Tracy Chen von Brandywine Global Investment Management ist der Ausverkauf an den Anleihenmärkten der Industrieländer noch lange nicht abgeschlossen. Die wesentlichen Treiber seien weiterhin wirksam.

Chen erwartet, dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zunächst in Richtung 5,5 Prozent steigen könnte, bevor eine neuerliche Konsolidierung einsetzt. Auch Bloomberg-Marktstrategin Alyce Andres sieht weiteres Abwärtspotenzial bei den Kursen und damit steigende Renditen zweijähriger US-Anleihen. Allerdings beurteilen nicht alle Marktteilnehmer die Entwicklung gleichermaßen pessimistisch. George Boubouras vom Hedgefonds K2 Asset Management betrachtet zehnjährige US-Staatsanleihen bei einer Rendite von rund 5,3 Prozent als attraktive Kaufgelegenheit.

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Sein Unternehmen sei bereit, auf diesem Niveau zu investieren. Auch die Strategen von Goldman Sachs rechnen längerfristig mit einer Entspannung. Sie prognostizieren für 2027 einen Rückgang der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 4,6 Prozent. Als Gründe nennen sie eine zunehmende Attraktivität von Absicherungsgeschäften und eine günstigere Inflationsentwicklung. Die Spanne der Erwartungen ist dabei groß.

Internationale Ausbreitung und Folgeentwicklung

Auch andere Nationen spüren die Folgen des amerikanischen Zinsanstiegs. Frankreich, das aufgrund seiner mangelnden Haushaltsdisziplin an den Finanzmärkten bereits unter Druck steht, geriet nun wieder in den Fokus. Die Renditen der französischen Anleihen zogen erneut an und kletterten auf 4,9 Prozent. Dies verdeutlicht, wie stark der US-Markt als globaler Indikator für das Zinsniveau dient. Die Verärgung über die Haushaltslage Frankreichs wird durch die steigenden Zinsen noch verstärkt.

Nach von Bloomberg zusammengestellten Daten preisen die Swapmärkte für acht Volkswirtschaften über die kommenden zwölf Monate mittlerweile eine durchschnittliche Veränderung der Leitzinsen um mehr als 50 Basispunkte ein. Am 6. November waren es noch 33 Basispunkte gewesen, der niedrigste Wert seit Juni. Dieser Anstieg der erwarteten Zinsänderungen spiegelt die wachsende Unsicherheit wider. Steven Barrow, Leiter der G10-Strategie bei der Standard Bank Group in London, hält es für möglich, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik stärker straffen müssen, als die Märkte derzeit erwarten.

Eine Ausnahme könnte nach seiner Einschätzung ein massiver Einbruch risikoreicher Anlagen wie Aktien oder ein Rückgang der Ölpreise auf das Niveau vor dem Krieg darstellen. Für die kommenden Jahre zeichnet sich allerdings keine einheitliche Entwicklung ab. Investoren müssen weiterhin mit schnellen und teils unvorhersehbaren Marktbewegungen rechnen, während die Zentralbanken versuchen, die Inflation im Zaum zu halten.