US-Soldat wegen Wetten mit Geheiminformationen angeklagt

Ein US-Soldat, der an der Operation zur Festnahme von Nicolás Maduro beteiligt war, soll vertrauliche Informationen für Online-Wetten genutzt haben und dabei über 400.000 US-Dollar gewonnen haben. Ihm drohen schwere Strafen.

Ein US-Soldat, der an der verdeckten Operation zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro beteiligt war, steht unter dem Vorwurf, vertrauliche Informationen für persönliche finanzielle Vorteile missbraucht und für lukrative Online- Wetten genutzt zu haben.

Die Bundesstaatsanwaltschaft in New York hat Anklage gegen den 38-jährigen Soldaten erhoben, der nun mit einer erheblichen Haftstrafe rechnen muss. Ihm werden eine Vielzahl von Straftaten vorgeworfen, darunter die unrechtmäßige Nutzung vertraulicher Regierungsinformationen, Diebstahl nicht öffentlicher Daten, Rohstoffbetrug, Überweisungsbetrug und illegale Geldtransaktionen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Soldat seinen Zugang zu klassifizierten Informationen ausnutzte, um auf der Prognoseplattform Polymarket Wetten im Wert von über 400.000 US-Dollar zu platzieren.

Die Anklageschrift legt dar, dass der Soldat, der an der Planung und Durchführung der Operation zur Festnahme Maduros beteiligt war und entsprechende Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnet hatte, Ende Dezember ein Konto bei Polymarket eröffnete. Er platzierte insgesamt etwa 13 Wetten, die sich auf verschiedene Aspekte der politischen und militärischen Situation in Venezuela bezogen. Konkret wettete er darauf, dass US-Streitkräfte in Venezuela aktiv werden und dass Nicolás Maduro bis zum 31. Januar 2026 nicht mehr im Amt sein würde.

Die Präzision und der Zeitpunkt dieser Wetten erregten die Aufmerksamkeit der Behörden, da sie auf Insiderwissen hindeuteten. Nach dem erfolglosen Militäreinsatz soll der Soldat einen Großteil seiner Gewinne zunächst auf ein ausländisches Kryptowährungskonto transferiert und später auf ein neu eröffnetes Brokerkonto verschoben haben. Er versuchte zudem, sein Konto bei Polymarket löschen zu lassen, um seine Spuren zu verwischen. Diese Versuche, die Beweismittel zu vernichten, wurden jedoch von den Ermittlern aufgedeckt.

Der Fall wirft ernsthafte Fragen hinsichtlich der Sicherheit von vertraulichen Informationen und der Integrität von Militärangehörigen auf. FBI-Direktor Kash Patel betonte, dass jeder, der eine Sicherheitsfreigabe besitzt und versucht, seinen Zugang und sein Wissen für persönlichen Gewinn zu nutzen, zur Rechenschaft gezogen wird. Dieser Vorfall reiht sich in eine Reihe ähnlicher Fälle ein, die in den letzten Monaten ans Licht gekommen sind.

Anfang April hatte die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass auf Polymarket auffallend präzise und zeitlich gut platzierte Wetten auf eine mögliche Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran am 7. April abgegeben wurden, die ebenfalls zu Gewinnen in Hunderttausenderhöhe führten. Infolge dieser Erkenntnisse warnte das Weiße Haus seine Mitarbeiter davor, private Informationen für Wetten auf Prognosemärkten zu nutzen. Die US-Regierung hat angekündigt, die Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen und zu verstärken, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Der Fall des US-Soldaten dient als abschreckendes Beispiel und unterstreicht die Notwendigkeit, die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen und ethischen Standards innerhalb des Militärs zu gewährleisten. Die Ermittlungen in dieser Angelegenheit dauern an, und es ist möglich, dass weitere Details und Zusammenhänge ans Licht kommen werden. Die Bundesstaatsanwaltschaft wird sich bemühen, den Soldaten für seine Taten zur Verantwortung zu ziehen und ein klares Signal an alle zu senden, die versuchen könnten, vertrauliche Informationen für persönliche Zwecke zu missbrauchen





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