US-Soldat wegen Insiderhandels mit Informationen über Maduro-Operation angeklagt

Ein US-Soldat, der an der geplanten Festnahme von Nicolás Maduro beteiligt war, soll vertrauliche Informationen für lukrative Wetten auf der Plattform Polymarket genutzt haben. Ihm drohen schwere Strafen.

Ein US-Soldat, der an der verdeckten Operation zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro beteiligt war, steht unter dem Vorwurf, vertrauliche Informationen für persönliche finanzielle Vorteile missbraucht und für lukrative Online- Wetten genutzt zu haben.

Die Bundesstaatsanwaltschaft in New York hat Anklage gegen den 38-jährigen Soldaten erhoben, der nun mit einer erheblichen Haftstrafe rechnen muss. Ihm werden eine Vielzahl von Straftaten vorgeworfen, darunter die unrechtmäßige Nutzung vertraulicher Regierungsinformationen, Diebstahl nicht öffentlicher Daten, Rohstoffbetrug, Überweisungsbetrug und illegale Geldtransaktionen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Soldat seinen Zugang zu klassifizierten Informationen ausnutzte, um auf der Prognoseplattform Polymarket Wetten im Wert von über 400.000 US-Dollar zu platzieren.

Die Anklageschrift legt dar, dass der Soldat, der an der Planung und Durchführung der Operation zur Festnahme Maduros beteiligt war und entsprechende Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnet hatte, Ende Dezember ein Konto bei Polymarket eröffnete. Er platzierte daraufhin eine Reihe von Wetten, die sich auf die militärische Intervention der USA in Venezuela und den potenziellen Rücktritt Maduros bis zum 31. Januar 2026 bezogen. Die Präzision und der Zeitpunkt dieser Wetten, insbesondere im Hinblick auf die laufende Operation, erregten die Aufmerksamkeit der Behörden.

Nach dem Einsatz transferierte der Soldat einen Großteil seiner Gewinne zunächst auf ein ausländisches Kryptowährungskonto und verschob sie später auf ein neu eröffnetes Brokerkonto. Er versuchte zudem, sein Konto bei Polymarket löschen zu lassen, um seine Spuren zu verwischen. Diese Versuche, die Beweismittel zu vernichten, wurden jedoch von den Ermittlern aufgedeckt. Der Fall wirft ernsthafte Fragen hinsichtlich der Sicherheit von vertraulichen Informationen und der Integrität von Militärangehörigen auf.

Die Enthüllung dieses Vorfalls kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Regierung bereits vor der Nutzung von Prognosemärkten für Insiderhandel gewarnt hat. Anfang April hatte die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass auf Polymarket auffallend genaue und zeitlich abgestimmte Wetten auf eine mögliche Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran am 7. April abgegeben wurden, die ebenfalls zu erheblichen Gewinnen führten. Daraufhin warnte das Weiße Haus seine Mitarbeiter ausdrücklich davor, vertrauliche Informationen für Wetten auf solchen Plattformen zu verwenden.

FBI-Direktor Kash Patel betonte, dass jeder, der eine Sicherheitsfreigabe besitzt und versucht, seinen Zugang und sein Wissen für persönlichen Gewinn zu nutzen, zur Rechenschaft gezogen wird. Dieser Fall dient als abschreckendes Beispiel und unterstreicht die Notwendigkeit strenger Kontrollen und Überwachungsmechanismen, um den Missbrauch von vertraulichen Informationen zu verhindern. Die Ermittlungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen, und es ist möglich, dass weitere Details und Zusammenhänge ans Licht kommen werden.

Die US-Regierung wird voraussichtlich Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit von vertraulichen Informationen zu verbessern und die Integrität ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten





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