US-Soldat in England wegen mutmaßlicher Spionage für Russland festgenommen

Ein 41-jähriger US-Soldat wurde nahe Gloucester festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einen ausländischen Geheimdienst unterstützt und geheime Informationen beschafft oder weitergegeben zu haben.

Ein 41-jähriger US-Soldat ist in England festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, einen ausländischen Geheimdienst unterstützt und möglicherweise geheime Informationen beschafft oder weitergegeben zu haben. Festgenommen wurde der Mann am Dienstag in der Nähe von Gloucester im Südwesten Englands.

Die Metropolitan Police bestätigte, dass sich die Vorwürfe auf Russland beziehen. Der Verdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam in London. Ermittler durchsuchten außerdem zwei Objekte in der Grafschaft Gloucestershire.

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Vorwürfe gegen den US-Soldaten nach britischem Recht

Dem US-Soldaten werden mögliche Verstöße gegen zwei Abschnitte des britischen National Security Act von 2023 vorgeworfen. Die Vorwürfe betreffen die Beschaffung oder Weitergabe geschützter Informationen sowie die Unterstützung eines ausländischen Nachrichtendienstes.

Eine Anklage oder Verurteilung liegt bislang nicht vor. Die britischen Behörden ermitteln gemeinsam mit dem FBI und dem US-Militär.

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Die Anti-Terror-Polizei des Vereinigten Königreichs arbeitet bei den Ermittlungen eng mit US-Behörden zusammen. Ob der Verdächtige tatsächlich Zugang zu bestimmten geheimen Informationen hatte, ist bisher nicht bekannt.

Stationierung des US-Soldaten in Nato-Kaserne

Nach Informationen der BBC war der Mann in einer Kaserne stationiert, die als Hauptquartier des Allied Rapid Reaction Corps der Nato dient. Die multinationale Einheit ist für die Führung von Nato-Einsätzen vorgesehen.

Welche Inhalte der Verdächtige möglicherweise weitergegeben haben soll, ist laut den bisherigen Angaben nicht bekannt. Auch die konkreten Hintergründe des mutmaßlichen Spionageversuchs sind nicht öffentlich dargelegt.

Stellungnahmen von FBI und US-Heeresgeheimdienst

FBI-Direktor Kash Patel bezeichnete die Festnahme als wichtigen Schritt. Nach seiner Aussage sind die Spionagevorwürfe für die USA und ihre Verbündeten von größter Sorge.

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Brigadegeneral Sean Stinchon vom US-Heeresgeheimdienst äußerte sich ebenfalls. Er erklärte, das mutmaßliche Verhalten eines Soldaten, dem sensible Informationen anvertraut worden seien, zeige, dass Bedrohungen durch Personen aus den eigenen Reihen real seien.

Zeitlicher Zusammenhang mit dem Abzug von Tankflugzeugen

Die Festnahme erfolgte kurz nachdem die USA Tankflugzeuge von einem britischen Luftwaffenstützpunkt abgezogen hatten. Laut einem Bericht des Wall Street Journal verließen die Maschinen am Montag den Stützpunkt RAF Mildenhall wegen einer Bedrohung durch den Iran.

Die britische Polizei betonte allerdings, dass die Festnahme des US-Soldaten nicht mit anderen laufenden Ermittlungen der Terrorismusbekämpfung zusammenhänge. Einen direkten Zusammenhang mit dem Truppenabzug stellte sie damit ausdrücklich in Abrede.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben zu den Hintergründen des mutmaßlichen Spionageversuchs liegen derzeit nicht vor.