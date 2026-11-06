US-Senatswahl Mississippi: Hyde-Smith und Colom im Kopf-an-Kopf-Rennen

Die US-Senatswahl in Mississippi ist extrem knapp. Cindy Hyde-Smith und Scott Colom liegen fast gleich auf, während Tausende Brief- und provisorische Stimmen noch nicht gezählt sind.

Die Kongresswahlen in den Vereinigten Staaten sind offiziell abgeschlossen, doch im US-Bundesstaat Mississippi herrscht weiterhin hohe Unsicherheit. Im Rennen um einen der Sitzplätze im US-Senat liefern sich die republikanische Amtsinhaberin Cindy Hyde-Smith und ihr demokratischer Herausforderer Scott Colom ein äußerst enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Überraschenderweise muss die von US-Präsident Donald Trump offiziell unterstützte Senatorin um ihre Wiederwahl bangen, obwohl sie die Präsidentschaftswahl in ihrem Staat deutlich gewann.

Knapper Vorsprung trotz Auszählung von 96 Prozent

Laut Informationen von CNN lag Scott Colom in der Nacht um Mitternacht (Ortszeit) mit einem Vorsprung von knapp über 1.000 Stimmen vor seiner Konkurrentin Cindy Hyde-Smith. Zu diesem kritischen Zeitpunkt waren bereits rund 96 Prozent aller abgegebenen Stimmen korrekt ausgezählt und berücksichtigt worden. Der minimale Unterschied zwischen den beiden Kandidaten lässt keine klare Prognose für das Endergebnis zu und sorgt für ein hohes Maß an Spannung bei der Bevölkerung und den Wahlbeobachtern.

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Provisorische Stimmen entscheiden über Sieg oder Niederlage

Die definitive Entscheidung könnte jedoch noch auf sich warten lassen, da noch signifikante Mengen an Stimmen ausstehen. Laut Michael Watson, dem Staatssekretär von Mississippi, waren am vergangenen Mittwoch noch rund 3.600 Briefwahlstimmen offen. Besonders entscheidend für das Endergebnis sind dabei etwa 15.000 sogenannte Affidavit Ballots. Dabei handelt es sich um provisorische Stimmzettel, die abgegeben werden, wenn die Wahlberechtigung einer Person im Wahllokal nicht sofort zweifelsfrei überprüft werden kann.

Gründe für provisorische Stimmzettel und Überprüfung

Die Notwendigkeit für provisorische Stimmzettel tritt typischerweise dann ein, wenn ein Wähler keinen gültigen Lichtbildausweis vorweisen kann oder wenn kein entsprechender Eintrag im offiziellen Wählerverzeichnis gefunden wird. Die von diesen Problemen betroffenen Wähler sind verpflichtet, ihre Berechtigung zur Stimmabgabe nachträglich zu beweisen. Erst nach erfolgreicher Überprüfung und Validierung durch die zuständigen Behörden werden ihre Stimmen im offiziellen Endergebnis berücksichtigt.

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Zeitplan für die endgültige Auszählung der Stimmen

Experten gehen davon aus, dass es einige Zeit dauern wird, bis die Lage geklärt ist. Es ist absehbar, dass frühestens in der kommenden Woche feststehen wird, wie viele dieser provisorischen Wahlzettel tatsächlich gezählt werden dürfen. Der Prozess der Nachprüfung und Validierung ist komplex und zeitaufwändig, was dazu führt, dass das endgültige Ergebnis der Senatswahl in Mississippi noch nicht am Wahlabend bekannt gegeben werden kann.

Reaktionen der Kandidaten und politisches Umfeld

Trotz des knappen Rückstands gibt sich das Team von Cindy Hyde-Smith kämpferisch und zuversichtlich. Man ist überzeugt, dass die republikanische Senatorin wiedergewählt werde, sobald alle rechtmäßig abgegebenen Stimmen vollständig und korrekt ausgezählt seien. Auch der demokratische Herausforderer Scott Colom zeigt sich optimistisch gegenüber CNN und erklärte, er sei sehr zuversichtlich. Er rechnet damit, dass die noch offenen provisorischen Stimmen eher seiner Partei zugutekommen werden.

Historische Bedeutung und Konsequenzen für die Parteien

Für US-Präsident Donald Trump wäre eine Niederlage seiner Parteikollegin Cindy Hyde-Smith besonders bitter, da er Mississippi bei der Präsidentschaftswahl 2024 mit mehr als 22 Prozentpunkten Vorsprung gewann. Ein Sieg von Scott Colom wäre eine politische Sensation, da seit 1982 kein Demokrat mehr eine Senatswahl in Mississippi gewonnen hat. Damals war Colom noch nicht einmal geboren. Sollte Colom sich durchsetzen, würde er der erste schwarze US-Senator aus Mississippi seit dem Jahr 1881 sein. Ob es dazu kommt, entscheiden nun jene Stimmen, die noch auf ihre Überprüfung warten.