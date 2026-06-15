US-Schauspielerin Anne Schedeen gestorben

Anne Schedeen ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Sie war bekannt für ihre Rolle als Kate Tanner in der erfolgreichen US-Sitcom 'Alf'.

Die US-Schauspielerin Anne Schedeen ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Sie war bekannt für ihre Rolle als Kate Tanner in der erfolgreichen US-Sitcom ' Alf '.

Die Serie lief von 1986 bis 1990 bei NBC und wurde auch in Deutschland zum TV-Hit. Anne Schedeen spielte die Mutter der Tanner-Familie, die den Außerirdischen Alf bei sich aufnimmt. Der langjährige Agent der Schauspielerin bestätigte den Tod auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Schedeen hatte sich mehrmals über die eher anstrengenden Dreharbeiten der Serie geäußert und berichtete von einer freudlosen Stimmung am Set.

Die Serie war bekannt für ihre frechen Sprüche und wurde zu einem Markenzeichen von Alf. Nach ihren Auftritten bei 'Alf' trat Schedeen nur noch selten in Filmen und TV-Serien auf, sondern arbeitete stattdessen in Los Angeles als Antiquitätenhändlerin und Schauspiellehrerin. Schedeen war mit dem Agenten Christopher Berret verheiratet und hat eine Tochter, die 1989 zur Welt gekommen ist. Von dem Serien-Cast lebt nun nur noch Andrea Elson, die Tochter Lynn spielte.

Die Serie 'Alf' ist noch heute ein beliebtes Thema und wird von vielen Fans geliebt





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anne Schedeen Alf US-Schauspielerin Tod Kate Tanner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Partnersuche ab 40 – Darauf kommt es wirklich anPartnersuche ab 40: Eine aktuelle Studie zeigt, warum Gesundheit, Energie und gemeinsame Interessen wichtiger als das Alter werden.

Read more »

Weltmeisterschaft 2026: Rekorde bei Größe, Alter und Spielerzahlen prägen das TurnierDie Fußball-WM 2026 bringt beachtliche Rekorde mit sich - vom größten Torhüter Florian Wiegele über den viertältesten Spieler Cristiano Ronaldo bis hin zu den jüngsten Talenten. Darüber hinaus dominieren Vereine wie Manchester City bei den WM‑Teilnehmern.

Read more »

Yes: Selbstverwirklichung statt alter Nostalgie„Aurora“ ist das dritte Studioalbum in nur fünf Jahren – das britische Prog-Kommando Yes ist so motiviert und aktiv wie seit und je. Der Gipfel des ...

Read more »

Trauer um Alfs TV-Mama: Anne Schedeen ist totAls TV-Mama Kate Tanner in der Kult-Sitcom „Alf“ spielte sich Anne Schedeen in die Herzen der Fans. Jetzt ist die Schauspielerin im Alter von 77 ...

Read more »