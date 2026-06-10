US-Regierung verweigert Einreise von somalischem Schiedsrichter

Die US-Regierung hat die Einreise eines somalischen Schiedsrichters, Omar Artan, verweigert, weil sie Sicherheitsbedenken bezüglich angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation hatte. Auch andere Herkunftsländer berichteten von Schikanen bei der Einreise.

Die Fußball-WM soll die Welt verbinden. Doch bei der Einreise in die USA gibt es offenbar für einige Herkunftsländer unterschiedliche Hürden. So berichteten Medien wie die "Süddeutsche Zeitung" ("SZ") und die BBC am Mittwoch von Schikanen gegen einreisende Spieler und Fans.

Dem somalischen Schiedsrichter Omar Artan, dem die Einreise verweigert wurde, wurde unterdessen in seinem Heimatland ein großer Empfang bereitet. Auf dem Flughafen der Hauptstadt Mogadischu begrüßten Offizielle sowie mehrere hundert Anhänger, die somalische Flaggen schwenkten, am Mittwoch den ursprünglich für die Fußball-WM vorgesehenen Unparteiischen, berichtete die Nachrichtenagentur AP.

"Ich verspreche euch, so Gott will, dass ich bei der nächsten (WM) dabei sein werde", sagte Artan. Er wolle der somalischen Bevölkerung Mut machen und sie zur Zuversicht ermuntern. Artan sollte als erster Schiedsrichter Somalias bei einer Weltmeisterschaft Spiele leiten, nachdem er es auf die finale Liste des Weltverbands FIFA geschafft hatte.

Für die verweigerte Einreise sollen Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation der Grund gewesen sein, hatte ein namentlich nicht genannter Vertreter der US-Regierung dem Nachrichtensender CNN zuvor mitgeteilt. Laut anderen Berichten war Artan zur islamistischen Terrormiliz al-Schabab, die in Teilen des Landes aktiv ist und seit Jahren gegen die somalische Regierung kämpft, befragt worden.

"Ich glaube, sie haben ein Problem mit meinem Land", so Artan in einem Statement in Richtung USA. Somalia gehört zu den 39 Staaten, deren Staatsangehörige von den verschärften Einreisebestimmungen der US-Regierung von Präsident Donald Trump betroffen sind. Bürger und Bürgerinnen dieser Länder werden bei der Einreise zusätzlichen Überprüfungen unterzogen. Betroffen von Trumps Gesetz sind vor allem afrikanische Länder, insgesamt 26, während Länder der westlichen Welt auf dieser Liste gänzlich fehlen.

Trump hatte Anfang Dezember letzten Jahres Somalia als miserables Land und Somalier und Somalierinnen als "Müll" bezeichnet.

"Ich will sie nicht in unserem Land haben", hatte Trump gesagt. Artan sei die Einreise in die USA "ohne einen triftigen Grund" verweigert worden, so das somalische Ministerium für Jugend und Sport. Vor dem Einreiseverbot von Artan war bekanntgeworden, dass der irakische Stürmer Aiman Hussein mehrere Stunden lang von der Grenzschutzbehörde befragt wurde, als er am Freitag in Chicago in die USA einreisen wollte





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