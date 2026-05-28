US-Regierung prüft Einführung einer 250-Dollar-Banknote mit Trump-Porträt

Laut einem Bericht der Washington Post erwägt die US-Regierung die Ausgabe einer neuen 250-Dollar-Banknote mit dem Bildnis von Präsident Donald Trump. Dies wäre die erste Banknote mit dem Porträt einer lebenden Person seit über 150 Jahren. Das Finanzministerium drängt auf die Umsetzung, während rechtliche Bedenken bestehen.

Die US-Regierung prüft laut einem Bericht der Washington Post die Einführung einer 250-Dollar- Banknote mit dem Porträt von Präsident Donald Trump . Sollte der Schein tatsächlich umgesetzt werden, wäre es die erste US- Banknote mit dem Bildnis einer lebenden Person seit mehr als 150 Jahren.

Seit 1866 ist dies gesetzlich untersagt. Wie die Zeitung unter Berufung auf aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der Abteilung für Münz- und Druckwesen berichtet, sollen hochrangige Vertreter des Finanzministeriums mehrfach auf die Einführung der neuen Banknote gedrängt haben. Der britische Maler Iain Alexander sagte der Zeitung, Trump selbst habe seine Entwürfe für das Bildnis auf der Banknote abgesegnet. Der Vorschlag sehe die Farben der US-Flagge sowie ein Logo zum 250-jährigen Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit vor, das am 4.

Juli gefeiert wird. Bereits im vergangenen Jahr war ein entsprechender Gesetzesentwurf im Kongress eingebracht worden, ohne jedoch weitere Folgen zu haben. Der höchste derzeit im Umlauf befindliche Geldschein in den USA ist weiterhin der 100-Dollar-Schein. Ein Sprecher des Finanzministeriums erklärte laut Washington Post, die zuständige Druckerei führe derzeit notwendige Vorbereitungen und Prüfungen durch.

Die frühere Leiterin der Abteilung für Münz- und Druckwesen, Patricia Solimene, war Ende April entlassen worden. Dem Bericht zufolge hatte sie rechtliche Bedenken gegen das Vorhaben geäußert





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