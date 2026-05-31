US-Regierung Abschwächung der Green Card-Regelung bekanntgegeben

Das US-Heimatschutzministerium hat seine Pläne für eine erschwerte Green Card-Beantragung abgeändert. Die Regelung, wonach die Green Card nur noch aus dem Ausland beantragt werden kann, gilt nun nicht mehr für alle Antragsteller.

Das US-Heimatschutzministerium hat seine Pläne für eine erschwerte Green Card -Beantragung abgeändert. Die Regelung, wonach die Green Card nur noch aus dem Ausland beantragt werden kann, gilt nun nicht mehr für alle Antragsteller.

Das Ministerium teilte der 'New York Times' mit, dass die Regelung 'auf Einzelfallbasis' angewendet werden soll und lediglich als Erinnerung für die Beamten diene, von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch zu machen. Die Beamten können entscheiden, ob sie von Antragstellern verlangen, die USA zu verlassen, um ihren Antrag zu stellen. Zuvor hatte die zuständige Einwanderungsbehörde USCIS erklärt, dass Bewerber die Green Card fortan in den meisten Fällen aus dem Ausland beantragen müssen und sich nicht bereits in den USA aufhalten dürfen.

Ausnahmen sollten nur bei 'außergewöhnlichen Umständen' geben sein. Mehrere Menschenrechtsorganisationen sowie Anwaltskanzleien hatten die geplante Maßnahme scharf kritisiert. Der demokratische Abgeordnete Chuy Garcia bezeichnete sie als 'absurd und grausam'. Er sagte, dass die Regelung Tausende legale Einwanderer, darunter Ehepartner von US-Bürgern, dazu zwingen würde, ihr Zuhause, ihre Familie und ihre Arbeit für Wochen oder sogar Monate zu verlassen, um ihre Green Card außerhalb der Vereinigten Staaten zu erhalten.

US-Präsident Donald Trump hat den Kampf gegen die irreguläre Migration zu einem der Hauptanliegen seiner Präsidentschaft gemacht und auch legale Wege für eine Einwanderung in die USA eingeschränkt





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