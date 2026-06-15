US-Präsident und Vizepräsident unterzeichnet digitales Iran-Abkommen

Die US-Regierungskreise bestätigen, dass US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance das Iran-Abkommen digital bereits unterzeichnet haben. Details des Abkommens sollten innerhalb von 24 bis 48 Stunden veröffentlicht werden.

Der amerikanische Präsident und sein Vize sollen das Rahmenabkommen digital bereits unterzeichnet haben. Eine Bestätigung steht bisher aus. Offiziell soll das Iran-Abkommen am Freitag unterschrieben werden.

Vor der offiziellen Unterzeichnung eines Rahmenabkommens an diesem Freitag haben US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance US-Regierungskreisen zufolge das entsprechende Dokument bereits digital unterzeichnet. Das sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter. Von iranischer Seite habe der Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Baqer Qalibaf unterschrieben. Aus Teheran gab es zunächst keine Bestätigung dafür.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran am Sonntag auf das Abkommen verständigt, über dessen Inhalt noch nicht viel bekannt ist. Viele Stimmen bewerteten den Deal als Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess mit noch vielen Hürden. Details des Abkommens sollten binnen 24 bis 48 Stunden veröffentlicht werden, sagte ein anderer US-Regierungsbeamter.

"Echte technische Gespräche" sollten dann später in der Woche folgen. Dabei solle US-Vizepräsident JD Vance für die Vereinigten Staaten die Verhandlungen führen





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