US-Präsident Trump wirft Iran den Abschuss eines US-Kampfhubschraubers vor

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran den Abschuss eines US-Kampfhubschraubers vorgeworfen und gleichzeitig Vergeltung angekündigt. Der Iran habe vergangene Nacht einen hochmodernen Apache-Hubschrauber abgeschossen, als er in der Straße von Hormus patrouillierte.

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran den Abschuss eines US-Kampfhubschraubers vorgeworfen und gleichzeitig Vergeltung angekündigt. Der Iran habe vergangene Nacht einen hochmodernen Apache-Hubschrauber abgeschossen, als er in der Straße von Hormus patrouillierte.

Die Piloten seien unverletzt geblieben und gerettet worden, aber die Vereinigten Staaten müssten gezwungenermaßen auf diesen Angriff reagieren, sagte Trump. Die US-Streitkräfte hätten zwei Besatzungsmitglieder eines AH64-Kampfhubschraubers gerettet, der während eines Patrouilleneinsatzes in den Gewässern vor der Küste von Oman abgestürzt war. Die Ursache des Absturzes war noch unklar, aber CNN berichtete, dass der US-Kampfhubschrauber von einer iranischen Schahed-Drohne abgeschossen worden sei. Dies sei der zweite Abschuss einer bemannten US-Militärmaschine durch den Iran, den die US-Regierung bestätigte.

Im April war ein US-Kampfjet vom Typ F-15 abgeschossen worden. Auch hier wurden beide Piloten gerettet. Trump ließ offen, wie genau die US-Reaktion auf den Verlust eines Apache-Hubschraubers aussehen werde. Wenige Stunden zuvor hatte der US-Präsident noch erklärt, dass ein Friedensabkommen mit Teheran in greifbare Nähe gerückt sei.

Der Iran hatte am Sonntagabend erstmals seit Inkrafttreten einer brüchigen Waffenruhe Anfang April wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Als Grund gab die iranische Revolutionsgarde israelische Luftangriffe auf Viertel der libanesischen Hauptstadt Beirut an, die als Hochburgen der proiranischen Hisbollah-Miliz gelten. Als Reaktion nahm auch Israel die Angriffe auf Ziele im Iran wieder auf. Im Verlauf des Montags verkündeten Israel und der Iran dann die vorläufige Einstellung der Kampfhandlungen.

Beide Seiten drohten jedoch mit einer Wiederaufnahme der Kämpfe, sollte die jeweils andere Seite erneut angreifen. Teheran warnte Israel ausdrücklich vor weiteren Angriffen auf Ziele im Süden des Libanon. Trump hatte den Iran und Israel zuvor aufgefordert, ihre gegenseitigen Angriffe umgehend einzustellen. Die indirekten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein dauerhaftes Ende des Krieges waren zuletzt ins Stocken geraten.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region. Seit dem 8.

April gilt eine brüchige Waffenruhe. Der Konflikt hat die Öl- und Spritpreise in aller Welt in die Höhe schießen lassen





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