US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping treffen sich - Bilanz ist dürftig, aber "fantastische Deals" sollen gelingen

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping treffen sich und wollen "fantastische Handelsdeals" gelingen. Laut Beobachtern fällt die Bilanz jedoch eher dürftig aus, profitierte China vor allem auf einer symbolischen Ebene.

Nichts weniger als "fantastische Handelsdeals " wollen US-Präsident Donald Trump beim Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping gelungen sein. Laut Beobachtern fällt die Bilanz jedoch eher dürftig aus.

Profitiert habe vielmehr China - vor allem auf einer symbolischen Ebene. War es laut Erzählung einst der Feldmarschall Grigori Alexandrowitsch Potjomkin, der durch die Vortäuschung falscher Tatsachen mit Hilfe künstlicher Kulissen die Illusion echter Erfolge aufrechterhalten wollte, sei es nun einmal mehr Trump gewesen, der nach dem mehrtägigen Staatsbesuch von Erfolgen sprach, dabei aber doch kaum konkrete Ergebnisse vorweisen konnte, so der Tenor der Analysen am Freitag.

Auf den Finanzmärkten etwa sorgte der Gipfel, der am Mittwoch begann und am Freitag endete, für Enttäuschung. Zwar kündigte Trump die Bestellung von 200 Boeing-Flugzeugen durch China an, an den Börsen war jedoch mit rund 500 Maschinen gerechnet worden. Die Boeing-Aktie gab daher um mehr als vier Prozent nach. Trump pries beim Treffen mit seinem "Freund" "fantastische Deals" - Bestätigungen aus China gibt es dafür nichtUS-Vertreter sprachen zudem von Fortschritten bei Abkommen für Agrargüter und Energie, nannten aber keine Details.

Nach US-Angaben signalisierte China Interesse am Kauf von Öl und Sojabohnen aus den USA, hieß es vage. Ein Abkommen zu Hochleistungschips wurde ebenso nicht verkündet. Auch im wichtigen Bereich Selterdmetalle, den China dominiert, wurde nichts Neues bekannt. Und eine Verlängerung des gegen Ende des Jahres auslaufenden Handelsfriedens zwischen den beiden Großmächten war zwar im Vorfeld erwartet worden, traf dann aber ebenso wenig ein.

Chinesische Beamte hätten sich öffentlich kaum zu den Zusagen der USA geäußert, hieß es dazu in einer Analyse der "New York Times". Die chinesische Regierung teilte lediglich mit, es sei ein gemeinsamer Handels- und Investitionsrat vereinbart worden.

Zudem seien beide Seiten übereingekommen, alle bisherigen Vereinbarungen umzusetzen. Xi habe das Treffen als Demonstration seiner politischen, diplomatischen und symbolischen Macht genutzt, hieß es in einer Analyse. Offen ist laut Trump auch, ob die USA weitere Waffenkäufe an die von Peking beanspruchte Insel Taiwan freigeben werden. Das werde er "in Kürze" entscheiden, er betonte zugleich aber auch, keinen militärischen Konflikt mit China eingehen zu wollen.

China sieht in den Waffenverkäufen ein Problem, weil es Taiwan für sich beansprucht, obwohl die Inselrepublik eine von Peking unabhängige Regierung hat. Die USA unterstützen Taiwans Bemühungen, seine Streitkräfte zu modernisieren und die Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Wenn die Taiwan-Frage "falsch gehandhabt" werde, könnten China und die USA aneinander geraten "oder sogar in einen Konflikt geraten". Das stelle, so sind sich Beobachterinnen und Beobachter einig, zwar in diplomatische Sprache gepackt, aber dennoch eine direkte Drohung gegenüber den USA dar.

Zudem kritisierte China den von den USA und Israel geführten Krieg gegen den Iran. Xi Jinping nutzte sein Treffen mit Donald Trump als Demonstration politischer, diplomatischer und symbolischer Macht, die in einer direkten Drohung gegenüber Washington in Bezug auf Taiwan gipfelte. Auch ORF-Korrespondentin Alexandra Siebenhofer meinte, dass Trump von Chinas US-Staatsoberhaupt "mehr oder weniger subtil" in die Schranken gewiesen werde, sei eine Erzählung, die in China gut ankomme.

Seitens der USA zeige sich Beobachtern zufolge unterdessen die Umsetzung der Nationalen Sicherheitsstrategie, die China als potenziellen Partner definiert und mit dem man sich – gemeinsam mit Russland – als Großmächte die Welt in verschiedene Einflusszonen aufteilt. So nannte Trump Xi etwa explizit einen "Freund". Auch Xi betonte, besser Partner als Rivale zu sein, und stellte die Frage in den Raum, ob China und USA die "Thukydides-Falle" überwinden könnten.

Also zu vermeiden, dass automatisch ein Krieg beginne, wenn eine aufstrebende Macht drohe, eine etablierte Macht zu verdrängen





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