US-Präsident Trump Shared Fake Photo of Obama, Stirring Up Political Tensions

The US President, Donald Trump, shared a fake photo of former President Barack Obama on his Truth Social platform, which has caused global attention. The image, a police mugshot, was created using artificial intelligence and was intended to discredit the political opponent. This incident highlights the growing use of AI-generated fake images in political campaigns and the need for stricter regulations on social media platforms.

Der US-Präsident hat auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social ein Bild geteilt, das weltweit für Aufsehen sorgt. Es zeigt Ex-Präsident Barack Obama auf einem scheinbaren Polizeifoto, einem sogenannten Mugshot.

Die Aufnahme ist jedoch keineswegs echt. Sie wurde offensichtlich mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und soll den politischen Gegner diskreditieren. Trump kommentierte das Fake-Bild in gewohnter Manier und heizte damit die Stimmung unter seinen Anhängern weiter an. Das Kalkül dahinter ist klar: Die eigene Basis mobilisieren und den politischen Gegner angreifen.

Für politische Beobachter ist dieser Vorfall jedoch ein alarmierender Beweis, wie stark KI-generierte Fälschungen mittlerweile als Waffe im politischen Alltag eingesetzt werden. Wer das umstrittene Bild auf Truth Social sieht, muss unweigerlich zweimal hinsehen. Das angebliche Polizeifoto von Barack Obama wirkt auf den ersten Blick erschreckend realistisch. Erst bei ganz genauem Hinsehen erkennt das geschulte Auge die typischen, feinen Fehler, die bei von Computern generierten Bildern entstehen





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