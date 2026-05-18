US-Präsident Trump plant weitere Veränderung am Weißen Haus: neuer Hubschrauberlandeplatz

US-Präsident Donald Trump erwägt laut Medienberichten eine weitere äußerliche Veränderung am Weißen Haus. Diesmal geht es offenbar um einen neuen Hubschrauberlandeplatz. Der Grund: Neuere Helikopter können den Medienberichten nach aktuell nicht am Weißen Haus eingesetzt werden. Ihre Bauweise berge die Gefahr, den Rasen durch heiße Luft, die nach unten geleitet wird, in Brand zu setzen. Deshalb sind dort weiterhin ältere Modelle im Dienst, die laut Medien ursprünglich schon vor Jahren hätten ausgemustert werden sollen.

US-Präsident Donald Trump erwägt laut Medienberichten eine weitere äußerliche Veränderung am Weißen Haus . Diesmal geht es offenbar um einen neuen Hubschrauberlandeplatz . Wie die "Washington Post" am Montag berichtete, könnte sogar schon diesen Sommer der Bau eines dauerhaften Helikopterlandeplatzes beginnen.

Der Grund: Neuere Helikopter können den Medienberichten nach aktuell nicht am Weißen Haus eingesetzt werden. Ihre Bauweise berge die Gefahr, den Rasen durch heiße Luft, die nach unten geleitet wird, in Brand zu setzen. Deshalb sind dort weiterhin ältere Modelle im Dienst, die laut Medien ursprünglich schon vor Jahren hätten ausgemustert werden sollen. US-Präsidenten steigen auf der Südseite des Weißen Hauses auf einer Rasenfläche in die Helikopter.

Trump hat seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 bereits an mehreren Stellen das Aussehen des Weißen Hauses verändert: Er ließ zum Beispiel den Ostflügel abreißen und plant einen riesigen Ballsaal. Dieser soll laut Trump Platz für tausend Gäste bieten. Inzwischen gibt der Präsident die Kosten mit 400 Millionen Dollar (rund 347 Mio. Euro) an – das Doppelte des ursprünglich geplanten Betrages.

Unter anderem wird das Bauvorhaben vom Denkmalschutz scharf kritisiert, der in die Pläne nicht eingebunden war. Die Opposition im Kongress wirft dem Präsidenten Verschwendung vor. Das Oval Office wurde zudem üppig mit Gold verziert





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US-Präsident Trump Weißen Haus Hubschrauberlandeplatz Eichhörnchen Rasenbrand Eichhörnchen Goldverzierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Streit um Trumps Ballsaal: Finanzierungs-Trick im Senat blockiertWASHINGTON. Dem Vorhaben von US-Präsident Donald Trump, einen neuen Ballsaal im Weißen Haus zu errichten, droht ein finanzieller Rückschlag.

Read more »

Schweiz-Präsident räumt Fehler nach Horror-Brand einBrandkatastrophe Crans-Montana: Schweiz verschärft Brandschutz, Präsident Parmelin räumt Fehler ein. Ermittlungen und neue Maßnahmen laufen.

Read more »

US-Präsident Trump droht Iran erneut mit Auslöschung - Drohungen wiederholen sichUS-Präsident Trump hat erneut eine scharfe Drohung gegen den Iran ausgesprochen und Teheran zum Abschluss eines Abkommens aufgerufen. Er hat dem Iran bereits Anfang April gedroht, dass eine ganze Zivilisation sterben werde und nie wieder zum Leben erweckt werde. Die USA und Iran diskutieren weiterhin über einen Konflikt und seine wirtschaftlichen Folgen.

Read more »

Haus in Brand, Schultern kaputt – Ärzte-Team half MannSchulteroperation im Landesklinikum Baden: Nach Brand und Überlastung half ein Ärzte-Team erfolgreich. Patient lobt Versorgung und Betreuung.

Read more »