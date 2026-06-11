US-Präsident Trump plant kein persönliches WM-Eröffnungsspiel-Besuch

US-Präsident Donald Trump plant keinen persönlichen Besuch des WM-Eröffnungsspiels der USA gegen Paraguay an diesem Freitag, wie übereinstimmende Medienberichte berichten. Außenminister Marco Rubio soll jedoch eine Delegation anführen und mit dem Präsidenten von Paraguay sprechen.

US-Präsident Donald Trump plant übereinstimmenden Medienberichten zufolge keinen persönlichen Besuch des WM-Eröffnungsspiels der USA gegen Paraguay an diesem Freitag. Das berichteten zuerst unter anderem das Nachrichtenportal "Politico" und das Sport magazin "The Athletic" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Das Weiße Haus und das Außenministerium reagierten zunächst nicht auf eine entsprechende Anfrage. Zum Spiel südlich von Los Angeles reisen soll Außenminister Marco Rubio. Dieser soll eine Delegation anführen, zu der auch Verkehrsminister Sean Duffy und Heimatschutzminister Markwayne Mullin zählten. Am Rande des WM-Spiels wolle Rubio mit dem Präsidenten von Paraguay, Santiago Peña, über Themen wie "regionale Sicherheit, Handel, Investitionen sowie neue Technologien" sprechen.

Die USA sind gemeinsam mit Mexiko und Kanada Co-Gastgeber der größten Fußball-WM der Geschichte. Erstmals nehmen 48 Mannschaften teil, insgesamt gibt es bis zum Finale 104 Spiele. Die USA bestreiten zwei ihrer drei Gruppenspiele im NFL-Stadion der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers in Inglewood südlich der Stadtgrenzen. Außer Paraguay bekommt es die US-Nationalmannschaft noch mit Australien und der Türkei zu tun





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