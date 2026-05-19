US-Präsident Trump: Iran-Angriff abgesagt, Fortschritte bei Verhandlungen

US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, dass er von Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gebeten wurde, einen geplanten Angriff auf den Iran auszusetzen. Der Angriff war ursprünglich für Dienstag geplant, wurde jedoch abgesagt. Trump sieht Fortschritte bei den Verhandlungen mit dem Iran und glaubt, dass Verbündete im Nahen Osten in der Lage sind, eine Einigung zu erzielen, durch die der Iran keine Atomwaffen besitzt.

US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, dass er von Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gebeten wurde, einen geplanten Angriff auf den Iran auszusetzen.

Der Angriff war ursprünglich für Dienstag geplant, wurde jedoch abgesagt. Das US-Militär bleibt in voller Kampfbereitschaft, falls kein akzeptables Abkommen mit dem Iran erzielt wird. Bisher war nicht bekannt, dass die USA am Dienstag angreifen wollten. Trump hat wiederholt betont, dass die Zeit für den Iran abläuft und dass ein erneuter US-Angriff viele Risiken birgt und die islamische Republik nicht unbedingt in die Knie zwingen wird.

Er sieht Fortschritte bei den Verhandlungen mit dem Iran und glaubt, dass Verbündete im Nahen Osten in der Lage sind, eine Einigung zu erzielen, durch die der Iran keine Atomwaffen besitzt. Trump hat dem Iran erneut mit Vernichtung gedroht, sollte Teheran dem US-Vorschlag für ein Ende des Krieges nicht zustimmen. Zur zentralen Bedingung machte er, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangt





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