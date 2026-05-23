US-Präsident Trump greift Comedian Colbert erneut an

US-Präsident Donald Trump hat erneut gegen Comedian Stephen Colbert, der am Vortag seine letzte Late-Night-Show im US-Fernsehen präsentierte, ausgeteilt. Das Weiße Haus veröffentlichte einen Clip, in dem Trump Colbert am Kragen packt, in eine Mülltonne wirft und dann Tanzbewegungen macht.

Der Zwist zwischen dem US-Präsidenten und Stephen Colbert nimmt kein Ende. Gerade erst hatte der Comedian ein letztes Mal seine Late-Night-Show im US-Fernsehen präsentiert, da legte Donald Trump nach.

Artikel teilen US-Präsident Donald Trump hat erneut gegen Comedian Stephen Colbert, der am Vortag ein letztes Mal seine Late-Night-Show im US-Fernsehen präsentiert hatte, ausgeteilt. Das Weiße Haus postete auf der Plattform X einen offensichtlich mit Künstlicher Intelligenz erstellten Clip, in dem zu sehen ist, wie Trump den Satiriker am Kragen packt, in eine Mülltonne wirft und dann Tanzbewegungen macht. Dazu postete das Weiße Haus ein "Bye-bye" und eine winkende Hand. Trump veröffentlichte den Clip auch auf der Plattform Truth Social.

Von wem die Sequenzen stammen, war nicht ersichtlich. Fest steht hingegen: Am späten Donnerstagabend (US-Ortszeit) hatte Colbert die letzte Ausgabe seiner Show im US-Fernsehen präsentiert. Trump hatte schon länger keinen Hehl daraus gemacht, dass er nichts von der Sendung des langjährigen Late-Night-Talkers hält. Auf Truth Social hatte er nach dem Aus geschrieben: "Man könnte irgendeinen Passanten von der Straße holen, und der wäre besser als dieser totale Idiot.

Gott sei Dank ist er endlich weg!

". Im vergangenen Sommer hatte der TV-Sender CBS überraschend angekündigt, die Show abzusetzen, offiziell aus "rein finanziellen Gründen". Branchenkenner vermuten, dass der Sender aus Rücksicht auf Trump gehandelt habe, der in der Sendung immer wieder scharf kritisiert wurde





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