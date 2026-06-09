US-Präsident Trump gibt an, dass ein Kampfhubschrauber der US-Streitkräfte über der Straße von Hormuz abgeschossen worden ist

Die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA über ein Friedensabkommen stocken. US-Präsident Donald Trump gibt an, dass ein Kampfhubschrauber der US-Streitkräfte über der Straße von Hormuz abgeschossen worden ist.

Die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA über ein Friedensabkommen stocken. US-Präsident Donald Trump gibt an, dass ein Kampfhubschrauber der US-Streitkräfte über der Straße von Hormuz abgeschossen worden ist.

Der Hubschrauber vom Typ Apache sei während einer Patrouille über der Straße von Hormuz auf Patrouillenflug gewesen, bestätigte Trump. Die Piloten seien in Sicherheit und es gehe ihnen gut.

Außerdem sei niemand verletzt worden, sagte der Staatschef. Auf diesen Angriff müssen die Vereinigten Staaten gezwungenermaßen reagieren, kündigte Trump Vergeltung an. Zwei US-Soldaten eines Apache AH-64 wurden nach dem Absturz ihres Hubschraubers nahe der Küste des Oman gerettet. Die Soldaten wurden binnen etwa zwei Stunden sicher gerettet und befinden sich in einem stabilen Zustand.

Es handelt sich bereits um den zweiten Abschuss einer bemannten US-Militärmaschine durch den Iran, den die US-Regierung bestätigt hat. Im April war ein US-Kampfjet vom Typ F-15 abgeschossen worden. Auch hier wurden beide Piloten gerettet, davon einer in einer besonders spektakulären Rettungsaktion





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