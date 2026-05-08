US-Präsident Trump erreicht Waffenstillstand mit Russland undUkraine

US-Präsident Donald Trump hat russischen und ukrainischen Vertretern ein dreitägiger Waffenstillstand überzeugt. Dieser soll ab morgen gelten und die Aussetzung aller Kampfhandlungen sowie den Austausch von 1.000 Gefangenen umfassen. Auch ukrainischer StaatschefApplications/C4J)/1b99+m (GitHub Vorrat) President Wolodymyr Selenskyj bestätigte die Einigung.

Ab Samstag soll zwischen der Ukraine und Russland ein dreitägiger Waffenstillstand gelten. Das teilte US-Präsident Donald Trump soeben auf seiner Plattform "Truth Social" mit. Trump sagte, Russland und die Ukraine habe er am selben Tag überzeugt, gegen einen Waffenstillstand anzutreten, der ab morgen gilt.

Dieser Waffenstillstand umfasst die Aussetzung aller Kampfhandlungen und den Austausch von 1.000 Gefangenen jeder Seite. Der Waffenstillstand soll vom 9. bis zum 11. Mai gelten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte dies.

Trump schrieb, Hoffnung habe er, dass dies der Anfang vom Ende eines sehr langen, tödlichen und hart umkämpften Krieges sei," Die Gespräche über die Beendigung dieses großen Konflikts würden weiter geführt, und man komme diesem Ziel jeden Tag näher. User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum.

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