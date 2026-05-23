US-Präsident Donald Trump verzichtet auf geplante Hochzeit seines ältesten Sohnes

US-Präsident Donald Trump hat auf die bevorstehende Hochzeit seines ältesten Sohnes Donald Trump Jr. verzichtet, da der Zeitpunkt "kein gutes Timing" für ihn sei. Trump bleibt während einer "wichtigen Zeit" in Washington DC, im Weißen Haus, um seine Pflichten zu erfüllen.

US-Präsident Donald Trump verzichtet auf die bevorstehende Hochzeit seines ältesten Sohnes Donald Trump Jr. "Insoweit, wie ich sehr gerne bei meinem Sohn, Don Jr., und dem neuesten Mitglied der Trump-Familie, seiner künftigen Frau Bettina, sein könnte, lassen die Umstände im Zusammenhang mit den Regierungsgeschäften und meine Liebe zur USA dies nicht zu".

Ich halte es für wichtig, während dieser wichtigen Zeit in Washington DC, im Weißen Haus, zu bleiben," erklärte Trump am Freitag auf seinem Onlinedienst Truth Social.

"Herzlichen Glückwunsch an Don und Bettina! " Angaben dazu, um was für eine "wichtige Zeit" es sich handle, machte Trump nicht





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