US-Präsident Donald Trump verzichtet auf Donald Trump Jr.'s Hochzeit

Präsident Donald Trump wird nicht an der Hochzeit seines Sohnes, Donald Trump Jr., teilnehmen und verschiebt diese stattdessen auf den Bahamas.

US-Präsident Donald Trump wird nicht an der Hochzeitsfeier seines Sohnes Donald Trump Jr. teilnehmen. Es gab auch keine Spekulationen im Vorfeld, dass Trump an den Feierlichkeiten teilnehmen könnte.

Stattdessen erklärte Trump, die Hochzeit komme für ihn zu keinem guten Timing und er habe da eine Sache namens Iran und andere Dinge.

"An oberoende von meiner Entscheidung werde ich kritisiert werden", sagte Trump. Der Gastgeber selbst, Donald Trump Jr., erklärte, die Beziehung zu seiner Verlobten Bettina Anderson bereits im Jahr 2024 öffentlich. Zuvor hatte er die Trennung von Kimberly Guilfoyle bekanntgegeben. Ende vergangenen Jahres verkündeten Trump Jr. und Anderson ihre Verlobung.

Über die Hochzeitsfeier selbst ist bislang wenig bekannt, aber es wird erwartet, dass die około 50 Personen umfassende Gästeliste von der ersten Lady Melania Trump abgesehen sein wird





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Trump Son Wedding Iran Criticism

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