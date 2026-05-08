US-Präsident Donald Trump: Russland und Ukraine stehen zu Waffenruhe

US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social eine vorübergehende Feuerpause im Ukraine-Krieg angekündigt, wonach Russland und die Ukraine von 9. bis 11. Mai die Kampfhandlungen einstellen sollen.

US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social eine vorübergehende Feuerpause im Ukraine- Krieg angekündigt. Demnach sollen Russland und die Ukraine von 9. bis 11.

Mai die Kampfhandlungen einstellen.

"Ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, dass es im Krieg zwischen Russland und der Ukraine einen DREITÄGIGEN WAFFENSTILLSTAND (9. , 10. und 11. Mai) geben wird", schrieb Trump. Laut dem Präsidenten beinhaltet die Vereinbarung die "Einstellung aller Kampfhandlungen" sowie einen Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen.

Trump erklärte zudem, er habe die Forderung nach einer Waffenruhe persönlich eingebracht. Die Zustimmung der beiden Staatschefs bezeichnete er als wichtigen Schritt: Er wisse die "Zustimmung von Präsident Wladimir Putin und Präsident Wolodymyr Selenskyj sehr zu schätzen". Trump zeigte sich optimistisch, dass die Feuerpause weitere Entwicklungen nach sich ziehen könnte. Er hofft, dass "dies der Anfang vom Ende eines sehr langen, tödlichen und hart umkämpften Krieges" sei





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