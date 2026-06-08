US-Präsident Donald Trump im Treibsand des Nahen Ostens

Nach 100 Tagen im Krieg im Nahen Osten versinkt US-Präsident Donald Trump im Treibsand. Der Iran feuert Raketensalven auf Israel und die israelische Luftwaffe fliegt Vergeltungsangriffe gegen Ziele in Teheran, Täbris und Isfahan.

US-Präsident Donald Trump will einen kurzen Krieg mit schnellen Erfolgen im Nahen Osten führen, aber nach 100 Tagen versinkt er im Treibsand. Weder der Iran noch Israel halten sich an seine Kommandos und folgen ihrer eigenen Logik.

Just in der Jubelwoche für Trump könnte der Konflikt neuerlich eskalieren, als der Iran Raketensalven auf Israel feuert und die israelische Luftwaffe Vergeltungsangriffe gegen Ziele in Teheran, Täbris und Isfahan fliegt. Der Ölpreis steigt, die Kurse fallen und die Reaktionen Trumps wirken stumpf und hilflos. Er fordert den Iran zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf und drängt Benjamin Netanyahu, auf Vergeltungsschläge zu verzichten.

Doch die Revolutionsgarden in Teheran und der Regierungschef in Jerusalem halten sich nicht an die Kommandos aus Washington und folgen ihrer eigenen Logik. Das Prinzip der Abschreckung ist tief im israelischen Selbstverständnis verankert und Netanyahu steht in Wahlkampfzeiten unter massivem Druck, den Krieg gegen die Hisbollah weiterzuführen. Das iranische Regime spielt ohnehin seine Spielchen mit der US-Regierung, die die Diplomatie in Washington an ihre Schmerzgrenzen treibt und das Geschick der Sonderbotschafter Steve Witkoff und Jared Kushner überfordert.

In der Frage einer Übergabe des Urans, des zweiten Machttrumpfs, lässt Teheran indes nicht so leicht mit sich handeln. An den "langweiligen" Detailfragen hat Donald Trump längst das Interesse verloren - sofern es denn je hatte. Er strebt danach, die Krise so rasch wie möglich zu beenden, die auch die Benzinpreise und die Inflation in die USA in die Höhe treibt - und die letztlich seinen Republikanern eine Schlappe bei den Kongresswahlen im November eintragen könnte.

Der Widerstand in den eigenen Reihen wird immer größer. Das hat auch die Machtclique im Iran registriert. Und zugleich tritt auch der Interessenskonflikt der Kriegsallianz zwischen den USA und Israel immer schärfer zutage. Nach vier bis fünf Wochen, so das ursprüngliche Ziel im Weißen Haus, sollte der Krieg zu Ende sein.

Nun könnte eine neuerliche Eskalation bevorstehen, und Trump droht immer tiefer im Treibsand des Nahen Ostens zu versinken. Es ist eine Erfahrung, die auch schon andere US-Präsidenten gemacht haben





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